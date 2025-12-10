千葉ロッテマリーンズの吉川悠斗選手、立松由宇選手、中村亮太選手の3名が12月10日(水)、社会貢献活動プロジェクト「MARINES LINKS」の活動の一環として、八日市場特別支援学校を訪問した。

この日は3選手が野球体験型授業や記念撮影などを行い、生徒149名（小学生：50名、中学生：45名、高等部：54名）が参加。子どもたちと笑顔で交流を行った。

訪問した3選手のコメントは次の通り。

吉川選手「今日は沢山の生徒さんが参加してくれていて、みんな元気に楽しく授業を受けてくれましたし、僕も一緒に楽しくできたので良かったです！」。

立松選手「授業内で僕は小学生の子どもたちを担当したのですが、みんな元気いっぱいでしたし、僕が話をするとみんな真剣に聞いてくれたのでうれしかったですね。みんな学ぶ姿勢が素晴らしかったので僕もそういった気持ちを大切にしようと思いました」。

中村選手「マリーンズに入団してこういった活動は初めてだったので参加できてよかったです。『プロ野球選手になりたい！』と真剣に授業を受けてくれた男の子がいて、その子を見て初心を思い出しましたし、これからもっと頑張らなきゃなという気持ちになりました。またこういった活動に参加したいと思います！」

「MARINES LINKS」はマリーンズの選手が中心となって行う社会貢献活動を球団がパートナー企業とともにサポートする社会貢献プロジェクトであり、「MARINESLINKS」というネーミングにはマリーンズの選手を中心にファン、地域住民、行政機関、パートナー企業などの千葉ロッテマリーンズに関係する人々全員を「LINK(リンク、繋げるという意味)」させたいという思いが込められている。

