「乗り気ではない」ドジャース、更なる大物FA選手獲得には消極的！？　米…

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場でどのような動きを見せるか注目されている。日本時間10日、エドウィン・ディアス投手と契約合意に至ったとみられているが、その他の大物選手の獲得には消極的かもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「ウィンターミーティングが開幕し、ドジャースは今年も例外なく、あらゆる噂の中心に名前が挙がる状況となっている。代理人はFAの価格をつり上げようとし、球団同士はトレード交渉を有利に進めようと駆け引きが行われる中で常に注目される存在だ。しかし、欠けたピースが多いわけではなく、主力の大半はすでに揃っている。最適な取引が現れるのを待つ構えのようだ」と言及。

続けて、「USAトゥデイのボブ・ナイチンゲール記者によると、ドジャースは多額の資金を必要とするトップクラスのFA選手の獲得には乗り気ではないようだ」としつつ、「ドジャースは巨額のペイロールを抱えているため、あらゆる噂に名前が挙がることになるだろう。しかし現実には、今オフの超大物たちを巡る入札合戦にはドジャースは参戦しない見込みだ」と記している。

豊富な資金力を持つドジャースだが、今オフはトレードなどでピンポイント補強を狙う方針なのかもしれない。

