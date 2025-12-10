時代を超えて愛される家具を次世代へ｜家具ショップ「Back to the Furniture」

株式会社アトランティックカーズが横浜にて店を構えていた「YOKOHAMA BAYSIDE WAREHOUSE」が、2025年12月13日（土）をもって「Back to the Furniture」として新しく生まれ変わり、グランドオープンする運びとなった。新しい店舗は、かねてよりリクエストが多かったというより利便性の高くアクセスの良い都内の五反田TOCビル4Fへ移転。店名も「Back to the Furniture」へと変更することで、コンセプトである「時代を超えて愛され続ける家具を未来へつなぐ」という理念をより明確に表現していく形となった。また、本オープニングを機にMaggy氏が代表として就任することもアナウンスされた。

【画像】自由にインテリアを楽しむための新しい価値創造を提案する「Back to the Furniture」（写真3点）

時代を超えて愛される家具を次世代へと受け継ぐことをコンセプトに掲げ、国内・海外の新品およびセカンドハンドのラグジュアリー家具や照明・インテリア小物を独自にセレクトし、販売するほか、家具だけではなく、アートやインポート雑貨など多彩なアイテムを取り扱っていく。独自の視点で選ばれた、自分にぴったりなアイテムの数々に出会えること間違いないだろう。

オープン日： 2025年12月13日(土)

所在地： 東京都品川区五反田7-22-17 五反田TOC 4F

アクセス：

・JR・都営地下鉄「五反田」駅より 徒歩8分

・東急電鉄目黒線「不動前」駅より 徒歩6分

・東急電鉄池上線「大崎広小路」駅より 徒歩5分

https://backtof.co.jp