オリックスは10日、東山玲士と大里昂生と育成契約を結んだと発表した。東山は背番号『129』、大里は背番号『122』を着ける。

東山は24年ドラフト5位でオリックスに入団。オープン戦で2試合に登板したが、5月に右肘を手術した影響で、一、二軍の登板はなし。シーズン終了後に戦力外通告を受けていた。

大里は21年育成4位でオリックスに入団し、23年に支配下選手となると、24年に51試合、今季も46試合に出場した。10月下旬に右肩を手術し、戦力外通告を受けていた。