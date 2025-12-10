大谷翔平のWBC出場表明　「個人的には出場しないでほしい」と語っていたロバーツ監督は…

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が5日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。WBC出場を表明した大谷翔平について語った。

大谷翔平の起用法

大谷のWBC出場について、過去の配信で「個人的にはWBCに出場しないでほしい。2026年シーズンに備えてゆっくり休んでもらいたい」と語っていたロバーツ監督。

今回、大谷がWBC出場を正式表明したことについて、「判断は翔平に任せました」とし、「球界、WBC、日本代表、翔平本人にとっても素晴らしいこと。翔平を応援するのが楽しみです」と、本人の意向を尊重するコメントを残した。

また、起用法については「指名打者のみでの出場なら問題ありません」とした上で、「実戦形式では投げないでしょう」と予想。

続けて、「実戦形式での投球はドジャースの春季キャンプでやるので、WBCでバッティングを行いつつ、ブルペン練習を行います。投手ではWBC終了後、ドジャースに戻ってから打者との対戦。試合での登板を通じて準備していきます」と、WBCでは打者に専念し、投手としてはドジャースで段階的に調整していく方針を明かした。