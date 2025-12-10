Only-Noが運営する完全個室ヘッドスパ専門店「Rabbicour(ラビクール)」は11月25日、「贈る体験」をアップデートした新ギフト仕様をリリースした。

世界観に入るためのパスポート (ギフトカード)

今回のアップデートでは、贈る人の最初の選択から、受け取る人が未来を選ぶ瞬間まで、五つのシーンが連続して立ち上がる「五重の物語ギフト」へと進化した。贈る人が選んだ"入口"と、受け取る人が選ぶ"体験"が重なり、二人だけの物語が完成するという仕組みで展開する。

最初は、送る側が銀座店または東京店の合計6種のメニューから、「どの世界を贈るか」を選択する。その選択を受けて、受け取る側には、「世界観に入るためのパスポート (ギフトカード)」が届く。封筒とギフトカードは新たに刷新されたもので、封蝋モチーフのエンブレムやブランドカラーの配色を使用した。

開封時には「癒しを冒険する旅」に沿ったメッセージが届く。季節感を演出するため、クリスマスやバレンタインなど、時期に応じたオリジナルステッカーも同封する。

ギフトカードの専用コードからアクセスすると、贈る人ですら知らない、受け取った人だけに開かれるシークレットなイマーシブ体験が楽しめる。受け取った人は、銀座店、東京店それぞれ7種ある、異なる世界観の施術ルームから、体験したい部屋を選べる。

東京店 深海の部屋

銀座店 花の部屋

12月25日までのクリスマス期間は、来店者およびギフト購入者限定で、計6種類のクリスマス限定ステッカーをプレゼントする。