大阪府の北東部に位置する門真市(かどまし)は、高い技術力をもつ「モノづくり企業」が多数あるまち。その中でも大手電機メーカーの本社があり、家電製品は返礼品としても提供されています。

今回は、門真市ならではのイベント「KADOMA ART FES 5」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

“職人の街”のアートとアイデアの可能性を感じる「KADOMA ART FES 5」について

KADOMA ART FES 5

・開催日時：2026年3月7日(土)～3月8日(日) 10:00～16:00

・開催場所：大和田駅前広場／大和田南商店街 周辺

・アクセス：【電車】京阪電車「大和田駅」から徒歩約5分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・参加費：無料

職人の街、門真市ならではの“アートとアイデアの可能性”を感じることができるイベント「KADOMA ART FES」。

さまざまなジャンルのアーティストのアイデアを取り入れ、アートの力で実現できる可能性を見出すことができるアートフェスタをめざしているイベントで、2021年より毎年開催されています。

今年も大和田駅前広場をメインに、大和田南商店街周辺をアートで染める「MACHIKADO MACHINAKA GALLERY」を開催。

アートコンテストやアートを感じられるワークショップをはじめ、ライブステージやスタンプラリーなどの多彩なアートイベントを予定しているとのことです。

自治体からのメッセージ

タイガー魔法瓶やパナソニックの本社があるため、電化製品を豊富に返礼品として揃えており、寄附金額にあわせてほしい家電を見つけることができます。門真市は今後、古川橋エリアでは生涯学習複合施設や交流広場の整備を進め、まちづくりを起点にまちが生まれ変わります。ぜひ門真市のことを返礼品を通じて応援してください。

門真市ふるさと納税返礼品について

体調を崩しやすく、体調管理に気を配りたいこの時期にピッタリ! 野菜や果物を手軽に摂取することができるミキサーを紹介します。門真市の中でも人気の返礼品なのとか。

2025年度新製品 タイガー魔法瓶 ミキサー SLC-A100KM マットブラック

・提供事業者：タイガー魔法瓶株式会社

・本体質量：(約)1.9kg

・容量：ミキサー1L、パーソナル 0.4L

・寄附金額：4万6,000円

サイクロン水流によるハイパワー粉砕で氷も冷凍食材もなめらか! 毎日の食卓で継続して使いやすいミキサーです。ミキサーカップとパーソナルカップで2WAYに使い分け可能で、下準備の時間が大幅に短縮できるほか、丸洗いできるので調理後の面倒なお手入れも楽ちんになるのが特徴です。

今回は大阪府門真市のイベント「KADOMA ART FES 5」と、人気の返礼品を紹介しました。“職人の街”ならではのアートとアイデアの可能性を感じることができるイベントです。さまざまなジャンルのアート作品を楽しめるだけでなく、ライブステージやスタンプラリーなども予定しているとのこと。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者