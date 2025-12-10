“広島ドラ3右腕”が現役ドラフトでヤクルト加入　昨年の矢崎に続き燕入り「…

東京ヤクルトスワローズは9日、日本野球機構（NPB）が開催した「2025年現役ドラフト」において、広島東洋カープの大道温貴投手を指名し、獲得したと発表した。背番号は後日公表される。

大道投手は2020年ドラフト3位で八戸学院大から広島に入団。通算5年間で80試合に登板し、7勝6敗13ホールド、防御率4.28の成績を残している。

今季は一軍で1試合の登板にとどまったが、ファームでは38試合に登板し、1勝3敗5セーブ、防御率3.79の成績だった。

ヤクルトに移籍が決まった大道投手は「広島東洋カープでの5年間は大変お世話になりました。この5年間で得た経験はどれも自分の今後の人生に大きく役立つものばかりです。CSをはじめ緊迫した場面でマウンドに立たせていただいたことは、貴重で本当に大きな経験となりました。

その経験を今後は東京ヤクルトスワローズでも存分に生かしていきたいと思っています。 これからもご声援のほど、よろしくお願いいたします。」とコメント。

大道投手は2023年シーズンに48試合へ登板し、3勝1敗10ホールド、防御率2.72とブルペンの一角を担った右腕。新天地では、力強い直球とキレのある変化球を武器に、再びリリーフ陣を支える役割が期待される。

■大道温貴投手 プロフィール

生年月日：1999年1月20日生（26歳）

出身地：埼玉県

身長・体重：180cm／91kg

投打：右投右打

ポジション：投手

経歴：春日部共栄高～八戸学院大～広島東洋カープ('21～'25年)

