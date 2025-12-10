“巨人育成出身投手”が現役ドラフトで日本ハムへ　新天地で再起を誓う「必…

北海道日本ハムファイターズは9日、日本野球機構（NPB）が開催した「2025年現役ドラフト」において、読売ジャイアンツの菊地大稀投手を指名し、獲得したと発表した。背番号は後日公表される。

菊地投手は2021年育成ドラフト6位で桐蔭横浜大から巨人に入団。通算3年間で73試合に登板し、5勝7敗1セーブ11ホールド、防御率3.70を残した。

今季は7試合に登板して1勝1敗、防御率1.80と、昨季の一軍登板なしから復活を遂げた。

日本ハムに移籍が決まった菊地投手は「ジャイアンツでの4年間でとても多くの素晴らしい経験ができ、その経験は僕を成長させてくれました。

今回の移籍は僕にとって大きなチャンスだと思っているので、必ず活躍します。チーム関係者、スタッフの皆様、大変お世話になりました。そしてファンの皆様、温かいご声援をありがとうございました」とコメント。

2023年シーズンには50試合に登板し、55奪三振を記録した豪腕右腕。新天地・北海道で再び躍動する姿に期待がかかる。

■菊地大稀投手 プロフィール

生年月日：1999年6月2日生（26歳）

出身地：新潟県

身長・体重：186cm／89kg

投打：右投左打

ポジション：投手

経歴：佐渡高～桐蔭横浜大～読売ジャイアンツ('22～'25年)

