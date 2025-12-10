“ホークスドラ1”が現役ドラフトで楽天へ　新天地で飛躍を決意「楽天と言え…

東北楽天ゴールデンイーグルスは9日、日本野球機構（NPB）が開催した「2025年現役ドラフト」において、福岡ソフトバンクホークスの佐藤直樹選手を指名し、獲得したと発表した。背番号は後日公表される。

佐藤選手は2019年ドラフト1位でJR西日本からソフトバンクに入団。通算5年間で262試合に出場し打率.205、7本塁打、28打点、70安打を記録。

今季は104試合に出場して打率.239、5本塁打、18打点と、主要指標すべてでキャリアハイをマークするシーズンとなった。

楽天に移籍が決まった佐藤選手は「新天地で気持ちを入れ替えて頑張りたいという前向きな思いです。来年は新しいチームメイトと野球をするんだと思うと期待と緊張感が湧いてきます。楽天と言えば浅村さんのイメージですが、そういう憧れの選手とプレーできるのは楽しみです。

ホークスは本当に良い人たちばかりで、この6年間はすごく短く感じました。ここでプレーできたことは自分にとっての財産です。

ホークスファンの皆さんには、ドラフト1位で入団しながら大した結果を残せず申し訳ない気持ちですが、チームが変わっても応援していただけたら嬉しいです」とコメント。

俊足と広い守備範囲を武器に持つ佐藤選手。楽天移籍後は、スピードを生かしたプレーでダイヤモンドを駆け回る姿が期待される。

■佐藤直樹選手 プロフィール

生年月日：1998年9月3日生（27歳）

出身地：兵庫県

身長・体重：178cm／85kg

投打：右投右打

ポジション：外野手

経歴：報徳学園高～JR西日本～福岡ソフトバンクホークス('21～'25年)

