堀田茜 結婚の決め手は？「結婚しないことが考えられなくなった」忘れられないプロポーズ秘話も明かす

11月16日（日）、23日（日）、30日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する堀田茜（ほった・あかね）さんです。23日の放送では、昨年4月に結婚を発表し、今年11月に結婚式を挙げたことを報告した堀田さんに、結婚を決めたキッカケや理由などについて伺いました。

FUKAMI：私も少し前に婚約したので、ぜひ聞いてみたかったことがあります。堀田さんが旦那さんと結婚を決めたキッカケや理由は何ですか？

堀田： 自然なことでした。空気というか、そこまでこうスッと自分の人生に入り込んできた人が今までいなかったし、彼といることが自分の人生において自然なことのように感じたんです。結婚するぞと思ってしたわけではなくて、「ああ、結婚するよね」みたいな気持ちに徐々になっていって。結婚しないということが考えられなくなったから結婚した、という感じですね。

FUKAMI：素敵ですね。すごいナチュラル。

すみれ：最近、堀田さんのプロポーズに関するニュースも話題になっていましたね。堀田さんが理想のプロポーズをお話しされた記事を、旦那さんのお友達が見つけて、それを旦那さんが実現されたという。

FUKAMI： すごいですね。ちなみに理想のプロポーズはどういうものだったんですか？

堀田： プロポーズはもうベタベタなのが良くて。夜景の見えるところで、ひざまずいて、（指輪ケースを）パカッとされたい、みたいなことを雑誌のインタビューで言っていたんです。そしたら旦那の友人がそれを見つけて、その記事の写真を撮って夫に送ってくれて。それを再現してくれたのですが、ガチガチのベタなプロポーズをしてくれたという感じでしたね。

FUKAMI：（プロポーズされた日は雰囲気的に）「これは絶対に来る！」って思いました？

堀田： いえいえ（笑）。海外に行ったのですが、時差ぼけでポワポワしていて、あまり「来るぞ来るぞ」というのは別になくて。あれよあれよという間に「えっ？ 今プロポーズされている!?」みたいな感じだったんですよ。

FUKAMI：ちなみにどの国ですか？

堀田： セドナ（アメリカ・アリゾナ州）です。本当に時差ぼけ真っ最中で、夜、私だけ寝ていたら、起こされて外に連れ出してくれて。すごく星空がきれいなところで。

FUKAMI：理想のプロポーズでイメージされていた夜景がセドナの星空に変更になったんですね！（赤い岩山と豊かな緑に囲まれた自然あふれる）セドナだから真っ暗ですよね。

堀田： そうです。特別な瞬間、非日常の中でされるプロポーズってやっぱりすごく印象に残っているので。死ぬまで忘れないだろうなと思う瞬間として、頭に刻み込まれていますね。

FUKAMI： 素敵ですね。

番組では他にも、美しさを保つためのルーティンなどについて語る場面もありました。