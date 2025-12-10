「暗い色より赤がいい！」SHIPSプレス担当が教える、身も心も温まる冬コーデ×省エネファッションとは？

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）。本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして“リスナー社員”のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく“ラジオの中の会社” です。

11月26日（水）の放送では、「HTT宣言スペシャル！１DAY！」と題し、東京都が推進する“省エネ・節電の合言葉”「HTT（エイチ・ティー・ティー）」の取り組みに注目！ 番組を通して、HTTの取り組みを学んでいきました。

ゲストとして、今年設立50周年を迎えた老舗セレクトショップ「SHIPS（シップス）」の販売促進部 プレス課 課長・中西摩耶さんと、主任・河野建徳さんが登場。企業として取り組む「HTT」の具体策と、冬の着こなしを通じた“賢い省エネ”のヒントを紹介しました。

◆「我慢しない節電」へ！ 東京都が掲げる「HTT」とは？

みなさんは「HTT」という言葉をご存じでしょうか？ これは、電力を「へらす（H）」「つくる（T）」「ためる（T）」という3つのアクションを組み合わせた、脱炭素社会実現に向けた新しい省エネスタイルです。

従来の「我慢する節電」ではなく、「賢くやる省エネ」を目指すのがポイント。この理念に賛同し、積極的に取り組んでいる企業の1つがSHIPSです。

◆「最高の普通」を掲げ50周年を迎えた老舗セレクトショップ

1975年設立のSHIPSは、「スタイリッシュスタンダード」をコンセプトに、国内外のセレクト商品とオリジナル商品を展開。トレンドとベーシックを融合したスタイルを提案しています。

河野さんはブランドの特徴について、「休日の洋服としてはもちろん、仕事着としても選んでいただくことが多い」とし、「安心感のあるブランドとして、幅広いお客さまに認知されているのが特徴です」と語ります。

設立50周年の節目に策定された企業理念の核となるキーワードは「最高の普通」。中西さんは「接客、商品、サービスのクオリティをいつも同じレベルで提供し続けていく」という思いが込められていると説明しました。

この話に感銘を受けたやしろは、「他の人から見たら普通のことかもしれないことを、丁寧に繰り返しやれるって、結構すごいことだと思う。その積み重ねが一番強い」と、企業理念を貫くSHIPSの覚悟と強さに共感を示しました。

◆全国70店舗で実践！ SHIPSの「へらす」取り組み

そんなSHIPSもまた、HTTのなかでも特に「へらす（H）」の取り組みに注力しています。

全国に約70店舗を展開する小売業態では、店舗の照明などで消費電力が多くなるという課題があります。そこで中西さんは、「当社で管理できる場所に関しては、再生可能エネルギー100%の電力を導入しているところもあります」と、具体的な脱炭素への取り組みを明かしました。

「まずは自分でできることから始めるのが大切」と話し、企業だけでなく、個人でも日々のファッション選びや小さな意識で楽しく省エネに取り組めることを強調しました。

◆ファッションで気分も暖かく！「ヒートエナジー®」と「赤ニット」の提案

番組では、冬の省エネ×ファッション、SHIPSが提案するこの冬の「HTTコーデ」も紹介しました。

① 進化する防寒素材

河野さんは、近年の防寒ウェアについて「素材そのものがすごく進化していて、軽くて、暖かくて、薄い方向へ進化している」と説明。

SHIPSで取り扱う「ヒートエナジー®」という素材は、太陽光の赤外線を熱に変える特殊素材で、これをカジュアルだけでなく、ビジネスのセットアップなど幅広いウェアに落とし込んでいると言います。

② “赤いスタイリング”で内側からエネルギー

浜崎がモデルとしてSHIPSのアイテムを着用し、冬の5つのコーディネートを披露したSHIPSが発信するファッションWebマガジン「SHIPS MAG（シップス マグ）」のなかから、中西さんが特に印象的だったと語るのが“赤いスタイリング”です。

中西さんは「冬は、どうしても暗めの色を選びがち。赤いニットを着ることで、気持ちも明るくなったり、ポジティブに自分自身もなれる」と提案。これは、内側からエネルギーが湧いてくるような感覚であり、「これがファッションとして考えるHTTのテクニック」だと語りました。

そんな赤いニットに合わせたのが、茶色のパンツ。色の相性も良いスタイリングです。

他には、控えめなチェック柄と合わせた、大人も楽しめる温かみのあるコーディネートなども。

これらのコーディネート写真を見たやしろは「やはり心と体と、気持ちが明るいほうがいいですよね。本人の気持ちが上がるのはもちろん、誰かがこういう色を着ることで、職場の空気も明るくなるかもしれません」と共感を示しました。

◆「楽しく、自分らしく」省エネを

中西さんは番組の最後に「省エネ＝環境問題に取り組むと聞くと、ちょっと身構えてしまう感じがあるかもしれませんが、まずは自分でできることから。日々のファッションの工夫だったり、ちょっとした意識というところで、楽しく無理なく省エネに取り組めるかなと思います」と、日常生活でのファッションを通じた省エネの提案をして締めくくりました。

今回紹介したSHIPSが提案する“着込まないのにあたたかい”冬コーデやHTTへの取り組みなど、さらに詳しく知りたい方は「SHIPS MAG」をご確認ください。

番組では他にも、リスナーが日頃から実践している「冬の省エネテクニック」を紹介する場面もありました。

