ロッテ、現役ドラフトで阪神から”未完の大器”を獲得　「心機一転、ラスト…

千葉ロッテマリーンズは9日、日本野球機構（NPB）が開催した「2025年現役ドラフト」において、阪神タイガースの井上広大選手を指名し、獲得したと発表した。背番号は後日公表される。

井上選手は2019年ドラフト2位で履正社高校から阪神に入団。これまでの5年間で45試合に出場し、20安打、3本塁打、16打点、打率.189を記録した。

[sp_ad]

今季の一軍出場は1試合のみで3打数無安打。一方、ファームでは88試合で62安打、8本塁打、34打点、打率.230と持ち味を発揮していた。

ロッテへの移籍が決まった井上選手は「阪神に入団し6年、球団関係者の方々には感謝しかありません。阪神の選手として思うように結果は残せませんでしたが、沢山のファンの方からの温かいご声援、そして初ホームランを打った時のあの声援は今でも忘れられません。

来シーズンからは千葉ロッテマリーンズの選手としてプレーすることになります。心機一転、ラストチャンスだと思って、結果にこだわって頑張ります。

阪神に入団して出会った関係者の皆様そして阪神ファンの皆様、本当にありがとうございました。また交流戦でお会いできること楽しみにしています。」とコメント。

ロッテのサブロー監督も「パンチ力のある選手。長打はウチに不足している部分でもあるので、大いに期待しています」とコメントし、貴重な長打力としての活躍に期待を寄せた。

井上選手は、履正社高校時代から長打力に定評のある右のスラッガー。ロッテでは同じ履正社出身で先輩でもある安田尚憲選手とともに、中軸を担う存在としての成長が期待される。

■井上広大選手 プロフィール

生年月日：2001年8月12日(24歳)

出身地：大阪府

身長・体重：189cm・100kg

投打：右投右打

ポジション：外野手

経歴：履正社高〜阪神('20～'25年)

【関連記事】

【了】