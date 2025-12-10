「本人と家族が決めること」ダルビッシュ有、来季以降に復帰も！？　パド…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスが11月4日（日本時間5日）、チームに所属する39歳のダルビッシュ有投手が、右肘の靭帯再建手術を受けたため、2026シーズンはほぼ全休することを発表した。復帰後に再びプレーできるか不明だが、パドレスを率いるクレイグ・スタメン監督は復活できると期待感を示している。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

ダルビッシュは今季、肘の炎症により故障者リスト入り（IL）し、約4カ月の長期離脱を経験した。

最終的に15試合の先発で5勝5敗、防御率5.38、奪三振68をマークしたが、昨季よりも成績は落ちている。

2028年まで契約は残っているが、度重なる怪我は懸念材料だ。

その問題を解決すべく、ダルビッシュは手術に踏み切っている。

一時は引退の噂も浮上していたが、スタメン監督は「再び投げることができると思う。

彼にできないことなんて何もない。

彼はこれまで野球界で本当に多くのことを成し遂げてきた。

彼の努力、日々の取り組みの緻密さを見ていると、この怪我からも必ず戻ってくると思えるんだ。

今後も投げ続けるかどうかを決めるのは、本人と彼の家族次第だ。

私は彼ならできると信じている」と語っている。

