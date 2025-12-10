大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、不振だったマイケル・コンフォート外野手に代わる外野手の補強が急務だとされている。そこで浮上したのが、大谷翔平選手とワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で共闘したラーズ・ヌートバー外野手だ。米メディア『ドジャース・ウェイ』のコリン・キーン記者が言及した。

ヌートバーは外野全ポジションをこなし、打撃は好不調の波こそあるものの、爆発力を秘めた左打者だ。通算成績は打率.242、シーズン最多本塁打14、最多打点48と決して派手な数字ではない。

しかし、ドジャースが求めている左打者の層の厚さと、平均以上の守備力を満たす存在であることは明白で、ベンチ要員以上の価値を見出す可能性がある。

大谷などといったドジャースのスター選手たちに囲まれる環境であれば、ヌートバーが受ける投球の質は劇的に変わり、成績が上向く余地も十分にある。

急浮上したヌートバーの獲得についてキーン氏は「28歳の年齢と比較的短いメジャーでのキャリアも、彼の全盛期はまだこれからであることを示している。彼はドジャースにとって意外なほど適した選手かもしれない」と言及した。

