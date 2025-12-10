お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。

今回は、老後資金が不足する場合についてです。

◆Q：老後が目前で老後のお金がない場合はどうする？

「老後が目前の59歳。貯金が100万円程度しかない場合、どうしたらいいんでしょうか？ 年金も10万円ほど。大した金額ではありません。老後のお金が足りない場合の「奥の手」があったら教えてください」（59歳・会社員）

◆A：60歳以降も収入を得る、支出をおさえる努力をする

老後が目前に迫っている状態でお金がない場合、どのようにすればよいのでしょうか？相談者は老後のお金が足りないときの奥の手が知りたいのですね。奥の手があるとすれば、働くことが一番でしょう。

それじゃ、「奥の手じゃないよ」と思うかもしれませんが、「攻撃は最大の防御なり」ともいわれるように、お金がないなら稼ぐしか方法はありません。そこで、できるだけ長い間、働くためには、どのような方法があるのかを考えてみましょう。

まず、退職するまでの間に、できるだけ貯金できるよう、頑張ってみましょう。収入を増やすことが難しい場合は、節約をして貯金に回してください。

相談者の場合、60歳が定年であると推察されます。60歳以降も嘱託で働けるように、現在の勤務先に交渉してみてはいかがですか？

もちろん、転職してもOKです。地域、職種にもよりますが、人材不足が続いている職場もあります。50歳以上の人向けの求人サイトもありますので、チェックしてみてください。

また、特別なスキルがあり自分で経営したいビジネスがあるなら、パートで働くなどして収入を確保しつつ、チャレンジしてもいいでしょう。

会社員ですので、厚生年金も受け取ることができると思います。

現役時代の生活と年金生活では、収入が変わってきますので、使えるお金も少なくなってしまいます。そのときになって節約するのではなく、今から徐々に年金のみで生活することをイメージして、無駄な出費をおさえるようにしてください。

年金は、繰り下げ受給することで、受給額を増やすことが可能です。60歳以降に生活できるだけの収入があるなら、繰り下げ受給を検討してもいいでしょう。

また、利用していないサービスでお金がかかるものは解約する、例えば使わないクレジットカードで年会費が発生するものは解約するなど、早くから支出を抑えて、老後に向けて準備していきましょう。頑張ってくださいね！

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

