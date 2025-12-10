大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、現チームの弱点とされるリリーフ、外野の補強に動くとみられている。昨日まで目立った補強はなかったが、まずはリリーフの方を優先して確保するべきだという見方があった中、エドウィン・ディアス投手の獲得が報道された。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が経緯を報じた。

同メディアは「ブリーチャーレポートのティム・ケリー記者は、ドジャースは終盤に活躍できるリリーフを獲得することに重点を置くべきだと書いている。今季のブルペンは惨憺たる結果となり、防御率は4.27を記録した。デーブ・ロバーツ監督はポストシーズンではブルペンではなく、先発の佐々木朗希投手、エメ・シーハン投手を起用することが多く、これは信頼関係の崩壊を如実に物語っている」と言及。

続けて、「ドジャースは今季開幕前、タナー・スコット投手をクローザーとして獲得したが、MLB最多の10セーブ失敗、防御率4.74と期待外れの成績に終わり、原因不明の下半身の怪我でポストシーズンを全休した。ドジャースは彼をセットアップの役割に降格させ、より信頼できるクローザー候補を獲得する可能性が高い」と記している。

こうした中でドジャースはエドウィン・ディアス投手（ニューヨーク・メッツFA）との契約合意に達したと米メディアが報じた。世界一球団の数少ない課題を埋めるラストピースとなるだろうか。

