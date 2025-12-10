「調子良い時は素晴らしいが」千賀滉大はどっちつかずの状態！？　米紙が…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手は、今オフのトレード候補に挙がっている。しかし、同球団のデビッド・スターンズ編成本部長は来季も残留することを匂わせた。ただ、米メディア『ライジングアップル』は、実際には放出に向けて動くと見ており、それならトレード価値向上には全く役に立たない発言だったと指摘している。

メッツにはショーン・マネイア投手、クレイ・ホームズ投手、ノーラン・マクリーン投手が揃っており、デビッド・ピーターソン投手も動かすとの噂は出ていない。

頻繁にトレード候補に挙がっているのは千賀で、ローテーションから外したいメッツの筆頭候補と同メディアは見ている。

ただ、千賀は好調な時にはルーキーシーズンのように大活躍したり、2025年前半のように驚異の防御率をマークすることもある。

それだけに、同メディアは「スターンズには、千賀を欲しがる球団に響く売り文句がなかった」と失望している。

続けて「千賀の現状に惑わされる人はいないだろう。

調子が良い時は素晴らしい投手だが、調子が悪い時はとんでもない疑問符が付く。

彼をトレードで獲得しようとするチームは、一体何が手に入るのか分からなかっただろう」と伝えている。

