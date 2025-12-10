太平洋沿岸、茨城県の中央部に位置する大洗町(おおあらいまち)は、海洋自然に恵まれ、豊かな海産物が楽しめるまち。夏は海水浴や潮干狩り、秋には花火大会などイベントが目白押しなのも特徴です。

今回は、北関東随一の初詣・初日の出スポット「大洗磯前(いそさき)神社」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

神秘的な初日の出を! 「大洗磯前神社」について

大洗磯前神社

・茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6890

・アクセス：【車】「水戸大洗IC」から15分

【公共交通機関】大洗駅からバス「大洗海遊号」で約15分、水戸駅から「茨城交通バス(路線番号50)」で約30分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

民を難儀から救うために降臨された神「大己貴命(おおなむちのみこと)」、「少彦名命(すくなひこなのみこと)」を祀る「大洗磯前神社」。本殿・拝殿は彫刻や建築様式が江戸初期の数少ない建造物として県の文化財に指定されています。

海と歴史が織りなす絶景の中で心身の安泰を祈願できる神聖な場所であり、北関東随一の初詣・初日の出スポット! 「神磯(かみいそ)の鳥居」から太平洋に昇る日の出の神秘的な景観を楽しむことができます。

近隣には個性豊かな宿がいくつもあり、初詣・初日の出と宿泊を合わせて「一年の始まり」を特別に過ごせるのも魅力です。

また大洗磯前神社内には、まちの産業を学ぶことができる「大洗海洋博物館」があり、古くから漁業、水産業が盛んな大洗で獲れる海洋生物や以前盛んにおこなわれていた捕鯨にかかわる道具、骨格などの展示を見ることができます。

自治体からのメッセージ

大洗町の神磯で迎える初詣と初日の出。神磯の鳥居越しに見る初日の出は神秘的で美しく、この世のものとは思えない光景です。新年の始まりを大洗で迎えてみてはいかがでしょうか。

大洗町のふるさと納税返礼品について

「大洗磯前神社」での初詣・初日の出など、まちの観光に利用できる宿泊クーポン券、国産あんこうを使用したあんこう鍋を紹介します。どちらも大洗町の中で人気の返礼品なのだとか!

大洗町共通宿泊クーポン券 6,000円分

・提供事業者：一般社団法人大洗観光協会

・内容量：大洗町内でのご宿泊に利用可能な3,000ポイント(3,000円分)の宿泊クーポン券2枚

・寄附金額：2万円

大洗町の宿で使える共通宿泊クーポンです。青い海が広がるまちののどかな空気を感じながら、観光をゆったりと楽しむのも良さそう!

老舗割烹料理店 寿多庵 あんこう鍋セット 2人前

・提供事業者：株式会社 寿多庵

・内容量：計2,000g(あんこう(400g)、スープ(鮟肝、味噌、醤油、みりん、鰹節、酒)、豆腐、白滝、野菜(白菜、春菊、葱、大根、人参、柚子、椎茸、エノキ))

・寄附金額：2万1,000円

国産あんこうを使用した秘伝の濃厚あん肝味噌スープと、厳選された国産野菜、手作り豆腐がセットになったあんこう鍋です。〆には、雑炊にしたりうどんを入れたりして最後までスープも楽しめます。家庭で簡単に本場の味を楽しめる逸品。

今回は茨城県大洗町の観光スポット「大洗磯前神社」と、人気の返礼品を紹介しました。神磯の鳥居から太平洋に昇る日の出を拝むことができ、神秘的な景色を楽しみながら初日の出や初詣ができるスポットです。新しい一年が特別なスタートになること間違いなし! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者