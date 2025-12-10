「もの凄く意欲がある」今永昇太残留をカブス編成本部長が歓迎！　QO受諾…

今永昇太 最新情報

32歳の今永昇太投手は一度フリーエージェント（FA）になったものの、最終的にシカゴ・カブスから提示された2202万5000ドル（約34億6000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を受け入れて残留が決まった。今オフの補強を妨げるという批判を、ジェド・ホイヤー編成本部長が一蹴したと米紙『シカゴ・サンタイムズ』が報じている。

今オフに入ると、最初にカブスが3年総額5700万ドル（約88億4000万円）の球団オプションを破棄した。

次に今永が2026シーズンに適用できる1500万ドル（約23億3000万円）の選手オプションを行使せず。

その結果、今永はFAになったが、このタイミングでカブスがQOを提示。

今永がQOを受諾したことで、来季もカブスでプレーすることになった。

ただ、今永の契約がカブスの今オフの動きを縛るという見方もあり、一部で批判が巻き起こっている。

それに対し、ホイヤー編成本部長は「もし今永が戻ることにワクワクしていなかったり、その契約で手が縛られるようなら、そもそもオファーなんて出していない。

彼の受諾は、ローテーションの見通しが立つ上でも、予算面の整理でも明確さをもたらしてくれた。

そうなる可能性があるのは分かっていたし、良いことだと思っているよ。

彼の投球は、直球の素晴らしい伸びが基盤になっている。

しかし、シーズン終盤はそうではなかった。

彼自身、シーズンの終わり方を気に入っていなかったから、もの凄くモチベーションの高い投手が戻ってくるよ」と語っている。

【関連記事】

【了】