チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第6節が9日に行われ、PSV（オランダ）とアトレティコ・マドリード（スペイン）が対戦した。

ここまで5試合を消化したリーグフェーズで3勝2敗を記録し、勝ち点「9」の12位につけるアトレティコ・マドリード。CLでは2連勝中の同クラブだが、国内リーグ戦では連敗を喫しており、調子を落とすなかで今節のアウェイマッチを迎えた。チームを率いるディエゴ・シメオネ監督は、フリアン・アルバレスやアレクサンダー・セルロートを先発に起用している。

試合は立ち上がりの10分にフース・ティルの得点でPSVが先制したものの、37分に相手のミスを起点としてJ・アルバレスが同点弾を挙げる。さらに52分、コーナーキックの流れからナウエル・モリーナが豪快なミドルシュートをお見舞い。ボックス手前から放たれた一撃はGKに弾かれたが、ダヴィド・ハンツコが押し込んでアウェイチームが逆転した。

スコアをひっくり返したアトレティコ・マドリードは、逆転から3分後にセルロートが追加点をマーク。終盤にはPSVから1点を返されたが、3－2で白星を掴み取った。次節は来年1月21日に行われ、PSVはアウェイでニューカッスル（イングランド）と対戦。アトレティコ・マドリードはアウェイでガラタサライ（トルコ）と対戦する。

【スコア】

PSV 2－3 アトレティコ・マドリード

【得点者】

1－0 10分 フース・ティル（PSV）

1－1 37分 フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード）

1－2 52分 ダヴィド・ハンツコ（アトレティコ・マドリード）

1－3 56分 アレクサンダー・セルロート（アトレティコ・マドリード）

2－3 85分 リカルド・ペピ（PSV）