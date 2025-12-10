チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第6節が9日に行われ、トッテナム・ホットスパー（イングランド）とスラヴィア・プラハ（チェコ）が対戦した。

ここまで5試合を消化したリーグフェーズで2勝2分1敗を記録し、勝ち点「8」の16位につけるトッテナム・ホットスパー。今夏にトーマス・フランク監督を招へいした同クラブは、現在直近の公式戦6試合で1勝のみと不調に陥っている。対するは、ここまで3分2敗と未勝利が続く31位スラヴィア・プラハ。敵地に乗り込む一戦で日本代表DF橋岡大樹はサブスタートとなった。

試合は26分にトッテナム・ホットスパーがスコアを動かす。左サイドでのコーナーキックを獲得し、ペドロ・ポロが右足でクロスを供給。インスイングのボールがニアに送られると、クリスティアン・ロメロがバックヘッドで後方に逸らす。これがダヴィド・ジマのオウンゴールを誘発し、ホームチームが先制した。

さらに後半開始早々の48分、スルーパスに抜け出したペドロ・ポロがペナルティエリア内に侵入。ゴール前に入れた折り返しはミスとなったものの、遅れてスライディングしたユソウファ・サンヤンに倒され、トッテナム・ホットスパーがPKを得る。キッカーを務めたモハメド・クドゥスが確実に決め切り、貴重な追加点を挙げた。

79分にもPKからシャビ・シモンズに得点が生まれ、トッテナム・ホットスパーがリードを拡大。結局、そのまま試合は3－0で終了し、トッテナム・ホットスパーが勝利した。なお、橋岡に出番は訪れなかった。次節、トッテナム・ホットスパーは来年1月20日にホームでドルトムント（ドイツ）と対戦。スラヴィア・プラハはその翌日にホームでバルセロナ（スペイン）と対戦する。

【スコア】

トッテナム・ホットスパー 3－0 スラヴィア・プラハ

【得点者】

1－0 26分 オウンゴール（トッテナム・ホットスパー）

2－0 50分 モハメド・クドゥス（PK／トッテナム・ホットスパー）

3－0 79分 シャビ・シモンズ（PK／トッテナム・ホットスパー）