サブスク総再生回数10億越えアーティストプロデュース・Re:inc.、「フライディ・チャイナタウン」カバー

サブスク総再生回数10億越えアーティストがプロデュースするガールズコレクティブ「Re:inc.」が、第4弾配信シングル『FLY-DAY CHINATOWN』を12月10日（水）にリリースした。

ダンス&ボーカルを中心に活動するメンバー5名と、映像・アート・デザインなどのクリエイティブワークに特化したメンバーによって構成される形に捉われないスタイルが特徴のアーティスト集団、Re:inc.。

情報や選択肢の多さに疲れてしまう「ストレス社会」と呼ばれる現代。「正解」に縛られず、自分のやりたいことをマイペースに創造していく姿をアーティストたちが体現しながら、リスナーそれぞれの選択も肯定してくれる、そんな”ストレスフリー”に生きるきっかけを与える音楽・存在を目指して活動する彼女たち。

今回リリースされた「FLY-DAY CHINATOWN」は、J-POPの良さを世代を超えて受け継ぐというコンセプトのもと、「Plastic Love」のカバーに続き、選ばれたカバーソング第二弾。良質なシティポップと言えば必ずタイトルがあがってる来る至高の名曲だが、そのままカバーするのではなく、ダンス&ボーカル的解釈でカバー。ディスコ感が加わり、少し原曲と違うアレンジになっており、それに本格的な振り付けが考えられるなど、Re:inc.による「フライディ・チャイナタウン」の解釈と言える作品となっている。

Official HP https://reinc-official.com/