東武百貨店池袋本店12月9日～15日、第3回「芋・栗・あんこフェス」を開催する

期間中は計54店舗が集結し、さまざまな品種や糖度、食感の違いを楽しめる焼きたての焼き芋を中心に、芋・栗・あんこを使用したスイーツや惣菜類を種類豊富に取りそろえる。

焼きたて焼き芋は、神戸芋屋志のもとの「里浦ゴールド」や、日比焼き芋HIBIYAKIIMOTokyoの「シルクスイート」など5種類。その場で食べ比べもできる。

東武限定品として、超蜜やきいもpukupukuの「クリアン芋川焼きセット」や、グルテンフリーのおはぎを提供するの・はぎの「芋・栗・あんこ の・はぎ」など、芋・栗・あんこを一度に楽しめる商品も販売する。

芋スイーツでは、砂糖不使用の「飲む焼芋」や、徳島県産「蜜郎」を使用した「プレミアム焼き芋んぶらん」なども登場。

栗関連では、宮崎県産栗を使った「宮崎栗のガトーショコラ」や、お惣菜の「栗しんじょう」などが並ぶ。

あんこスイーツは、アンコロカフェの「あんこレアチーズケーキ」や、自家製つぶあんを使用した「のむあんこ HOT」など、和洋の味わいが楽しめる。

物価高騰下でお得に旬の味覚を提供するため、豊作となった金蜜芋の規格外品を用いた「金蜜芋生芋詰め放題」も実施。各日、時間・人数限定で1袋601円にて詰め放題ができる。