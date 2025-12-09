2024年に『R-1グランプリ』史上初となるアマチュアファイナリストとなり、大きな注目を集めたどくさいスイッチ企画。同年3月に会社を辞め、5月に関東へ移住、そして今年8月にアミューズに所属した。現在、2023年1月に結婚した妻と二人暮らしをしており、バイトもして生計を立てているそうで、「早くお笑いの仕事だけで食えるようになりたい」と活躍を目指している。

どくさいスイッチ企画

――奥様は10歳年下の方で、大喜利が趣味だそうですね。

そうです。大喜利ライブで知り合いました。

――お二人ともお客さんとして大喜利ライブを見に行って出会ったということでしょうか。

大喜利をやる集まりがあって、2人とも出る側です。十何人が集まって、6人くらいが前に出て『IPPONグランプリ』みたいに回答するというのを何回か繰り返して楽しむというもので、2020年ぐらいから趣味でやっていたんですけど、そこで出会いました。

――関東移住は奥様も一緒に?

はい。妻も会社員でしたが、2人とも会社を辞めてW無職で出てきました。

――プロに転身して関東に行きたいと話したとき、どんな反応をされていましたか?

妻も関西出身ではなく、進学で大阪に行ったままなんとなく大阪にずっと住んでいたという感じで、2人とも大阪のノリが楽しいこともあるけど基本的に合わない気がすると話していて。なので、『R-1』後に、会社を辞めて関東に行ってお笑い芸人になろうと思うと話したら、関東に行けるならということで進路が決まりました。もちろん大阪でお世話になった方もたくさんいて、好きは好きなんですけど、仕事とかになると関西のノリが合わないことが多くて。

――W無職になるというのは、すごく勇気が必要だったのでは?

そうですね。妻にも仕事を辞めてもらったので、とにかく行くぞという感じで覚悟を決めて。今も自分で稼がないといけないという気持ちです。

――奥様からお笑いに関してアドバイスをもらうこともあるそうですが、奥様はご自身にとってどんな存在ですか?

コンサルみたいな存在です。台本に起こす前に「こういうネタを作ったけど、どう思う?」と聞いて、意見をもらうようにしていて。ピンで相方がいないので、相談相手として妻に聞くようにしています。

――的確なアドバイスをしてくれますか?

そうですね。お笑いをやってなくてお笑いに詳しいというのが一番ちょうどよくて、完全にお客さん視点で見てくれるので、すごく助かっています。『R-1』の決勝に行ったときは誰の意見も聞いてなくて、それは良くないと思い、そのあとから妻に聞くようになりました。