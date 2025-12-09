大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得に動くのではと噂されている。今オフの実現はないという見方が多いが、それでも噂はくすぶり続けているようだ。米メディア『トータルプロスポーツ』が報じた。

同メディアは「フリーエージェント（FA）資格を得る前の最後のシーズンを迎えるスクーバルには、トレードの噂が渦巻いている。タイガースはスクーバルの移籍には乗り気ではないが、適切な条件を提示すれば考えが変わるかもしれない」と言及。

続けて、「ESPNのバスター・オルニー記者によると、タイガースはスクーバルのトレード移籍について条件交渉を行っているという。もっとも、オルニー自身はタイガースが生え抜きのエースを本当に放出するかどうか懐疑的だとしている」としつつ、「タイガースはスクーバルのトレード可能性について、他球団との協議を続けている。ただし、想像できるように要求額は途方もなく高い。チームにとって最大のゲームチェンジャーになり得る存在であり、タイガースが彼を手放すには相当な見返りが必要になるだろう」と記している。

水面下で獲得を画策している球団もいるようだが、ドジャースも名を連ねている可能性はゼロではないかもしれない。

