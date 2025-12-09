大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、来季のワールドシリーズ3連覇に向けて外野手の補強が急務になっている。そこで、不振に陥り、守備に不安のあるテオスカー・ヘルナンデス外野手を放出する案が浮上している。米メディア『アスロン・スポーツ』のギャビン・グロエ記者が言及した。

33歳のヘルナンデスは今季、打撃では打率.247、本塁打25と物足りない成績に終わり、守備でも外野137人中129位となる指標を示し、大きく低迷した。

ドジャースがヘルナンデスの残る2650万ドル（約41億円）の契約金を手放せば、コディ・ベリンジャー外野手やカイル・タッカー外野手、さらにはエドウィン・ディアス投手など、大型補強に手が届くようになる。

特に注目されているのが、守備に定評のあるベリンジャーだ。大谷翔平選手らを擁する強力な打線と、ベリンジャーの失点を防ぐ守備は、来季のドジャースにとって大きな力となるだろう。

注目されるドジャースの動きについてグロエ氏は「ベリンジャーとの再契約が実現するか否かにかかわらず、ドジャースがヘルナンデスのトレードを模索している事実は、来季に向けてが外野手を強化することがいかに急務であるかを浮き彫りにしている」と言及した。

