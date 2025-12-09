プロ野球の世界で長く活躍できるのは、ほんの一握りの選手だけである。たとえ将来有望とされるドラフト1位指名の選手でも、活躍が難しいと判断されてしまえば、若くして戦力外通告を受けるものだ。今回は、わずか3年間で戦力外通告を言い渡されたドラ1選手を取り上げる。

野村亮介

[caption id="attachment_156373" align="alignnone" width="530"] 中日時代の野村亮介（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：187cm／85kg

・生年月日：1993年7月9日

・経歴：静清高 - 三菱日立パワーシステムズ横浜

・ドラフト：2014年ドラフト1位

U-21日本代表にも選出された野村亮介。ドラフト1位右腕として大きな期待がかけられたが、わずか3年でプロ野球の舞台を去ることとなった。

静清高で選抜甲子園に出場し、2試合連続完投というピッチングを見せた野村。その後、社会人野球の三菱日立パワーシステムズ横浜（現：三菱重工East）に進んだ。

なかなか結果を出せない時期が続いていたが、フォーム改良が成功し、入社3年目に大活躍。U-21日本代表に選ばれた実績もあり、2014年ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団した。

ルーキーイヤーにはリリーフとして1軍デビューを飾ったが、1イニングで3失点を喫するなど苦しい登板に。同年は最終的に3試合登板で防御率10.13と低迷した。

その後、2年間は1軍のマウンドに立てないまま、戦力外通告を受けた。エース候補の1人として目されたが、無念の結果に終わった。

【関連記事】

【了】