堀田茜 結婚して「安心するようになりました。味方が常にいてくれるというか」新婚生活で一番変わったことは？

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。11月16日（日）、23日（日）、30日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する堀田茜（ほった・あかね）さんです。23日の放送では、昨年4月に結婚を発表し、今年11月に結婚式を挙げたことを報告した堀田さんに、結婚生活の心境の変化などについて伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。すみれ： 先日、結婚式での素敵すぎるお写真が大きな話題になった堀田さん。新婚ホヤホヤなんですよね。ご結婚されてから、堀田さんにとって一番変わったことって何かありますか？堀田： 安心するようになりました。味方が常にいてくれるというか、彼氏・彼女のときよりも安らげるようになりましたね。落ち着きます。FUKAMI： 家族になっていますもんね。堀田： そうなんです。大変なことがあっても味方でいてくれるだろうな、という人が常に家にいてくれる安心感というのはありますね。FUKAMI： 交際から結婚したフェーズで何か変わったことはありますか？堀田： 紙を書いて、その半年間ぐらいは数日に1回は、「私たち結婚したんだよね」「私たち今夫婦だよね」みたいな話をするのが楽しかったです。FUKAMI： 大学生みたいな（かわいい）カップルですね。堀田：そういうやり取りをするのが楽しかったのですが、1年経ってやっと最近慣れてきたぐらいですかね。番組では他にも、美しさを保つためのルーティンなどについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/