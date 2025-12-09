乃木坂46井上和「調子に乗ることが大事だと思っていて…」リスナーに“緊張を乗り越える方法”を指南

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。12月2日（火）の放送では、部活動で和先生と同じ弓道部に所属する生徒（リスナー）と電話をつないで、いろんなお話を聞いていきました。井上：今回の授業は、生徒のみんなとの“和”を深めるべく、掲示板やメールにメッセージを書き込んでくれた生徒さんに私が直接電話して、いろいろお話を聞きつつ仲良くなっていこうと思います！＜生徒からのメッセージ＞「私は高校2年生で弓道部に入っていて、勉強と部活動の両立を頑張っています。そこで、弓道をしていたにゃん先生に質問です。弓を引いているときは、どのような気持ちで引いていますか？ 自分はメンタルが弱く、そういう部分を強くしたいと思っているので、教えてもらいたいです！」（岡山県 16歳）井上：「弓道の話をしたい！」と言ってくださる生徒さんって、なかなかいなくないですか!? うれしいです。ということで、もしもし！リスナー：もしもし！井上：ありがとう～！ メッセージも読ませていただきました！「メンタルが強くなる方法を聞きたいです」って書いてくれているけど……。リスナー：そうですね、にゃん先生は“審査”のことは知っていますか？井上：初段審査とかのことですか？リスナー：そうです。自分は審査で初段を持っているんですけど、次に受ける二段審査だったり、試合でも1本目ってとても大事で。だけど、それが当たらなかったら気持ちも沈んじゃって、切り替えるのもなかなか難しかったりするんですけど、にゃん先生は、どのように乗り越えてきましたか？井上：これが、本当に難しい問題で……実は、私の時代はコロナだったから、会場じゃなくてビデオ審査だったんですよ。リスナー：そうなんですか!?井上：そうなの。だから、私は審査の緊張感をあまり経験していないから、アドバイスできるか分からないけど、大会に出ると（団体戦のポジションで）「大前」「中」「落ち」ってあるじゃないですか？ どこをやっています？リスナー：自分は「中」をやっています。井上：お、一緒じゃん！ 私も「中」だった！リスナー：え!? めっちゃうれしいです！井上：なぜかというと、私もメンタルが強くなかったから（笑）。弓道を知らない方に説明させていただくと、最初に「大前」の人が引いて、「中」の人が次に引いて、「落ち」の人が引いていくんですけど、私もメンタルが弱くて。大前は1本目だから「当てないと……」みたいなプレッシャーがあるじゃん？リスナー：めっちゃあります！井上：もう全部丸投げして「当ててくれよ！」って思いながら（祈ってた）。リスナー：僕もそうです（笑）！井上：そうだよね（笑）！ だから、私もめちゃくちゃメンタルが弱いんだけど、強いて言うなら、私は調子に乗ることが大事だと思っていて。普段の活動をしているとき、ステージに上がるときもこの感覚があるんだけど、やっぱり、人間だもの！ 褒められたいじゃないですか？リスナー：はい！井上：だから「これを当てたら自分かっこいい！」って思いながら弓を引いていたし、ステージに立つときも「ここでバチッと決めたらかっこいいだろうな！」って調子に乗りながら、緊張する場面を乗り越えたりしています！リスナー：ありがとうございます！井上：ちなみに、なぜ弓道を始めたのですか？リスナー：自分は、にゃん先生推しなんですけど……。井上：ありがとうございます♡ うれしい～！リスナー：「おひとりさま天国」（33枚目シングル）のヒット祈願で、にゃん先生の弓道に対する立ち振る舞い方だったり、少し抜けた会話だったりが「かわいいな～」と思って、それから推していくようになりました。井上：ということは……私がきっかけ？リスナー：そうですね。井上：えぇ!? まさかすぎる！ 私がきっかけで弓道を始めた生徒とお話ができるなんてうれしいです！ ありがとうございます！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info