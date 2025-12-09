乃木坂46井上和「あまりにもおいしかったので共有です！」最近出会った“絶品おはぎ”とは？

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。12月2日（火）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。今回は、和先生が大好きな“おはぎ”に関する情報が寄せられました。＜生徒からのメッセージ＞「おはぎマップを作成されているとのことなので、僕のおすすめのおはぎを紹介します！それは京都府・梅小路(うめこうじ)の『笹屋伊織 別邸』で買うことができる『伊織のおはぎ』です。道明寺粉が使ってあり、こしあんとつぶあんの中間くらい。甘すぎないあんこがミルフィーユ状に重なっていて、とてもおいしいです！」井上：ありがとうございます！ このおはぎは全然知らなかったです。3、4年くらい前になるんですけど、京都旅行したときに梅小路のほうに泊まったことがあるんですよ。だから、調べて食べていてもおかしくないはずなんですけど……全然知らなかったですね。「こしあんとつぶあんがミルフィーユ状に重なっている」ってどういうことなんだろう？――おはぎの写真を見る和先生井上：何これ!? おはぎなのか君は（笑）。本当だ！ ミルフィーユ状になってる！ あんこ・ご飯・あんこのミルフィーユになっているんですね。おいしそう♡この「乃木坂LOCKS!」で、おはぎの授業をさせてもらっているので、今日もおはぎを食べてきました。しかも！ ちょっと前に食べておいしかったおはぎがあったので、紹介できたらいいなと思って！それが「鈴懸」さんのおはぎなんですけど、まず見た目がめっちゃかわいいの♡ まんまるのおはぎで、私はきな粉を食べたんですけど、白あんだったんですよ。私、白あんのおはぎを食べたことがなくて、中に入っているご飯もあんも白いから、見た目がめちゃくちゃキレイなんですよ。とにかく断面図がキレイで、すごく上品な甘さでした。調べていただいたら分かると思うんですけど、あまりにもおいしかったので共有です！ ぜひ食べてください!!ということで、おはぎの情報ありがとうございます！ おはぎマップに追加させていただきます！ そして、引き続きおすすめのおはぎがある生徒さんは、メッセージを送ってきてください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info