AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）・リーグステージ第6節が9日に行われ、FC町田ゼルビア（日本）はホームで蔚山HD（韓国）と対戦した。

町田は5試合が消化したACLEで2勝2分1敗の現在3位に位置しており、前節はアウェイの地で韓国の江原FCに3－1で快勝を収めた。2025年の国内での戦いは2025明治安田J1リーグで6位、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会では初優勝を達成し、クラブ史上初のタイトルを獲得したシーズンとなった。

J1最終節から中2日での試合となる町田は、スタメン6人を入れ替えて、2025年の最終戦に臨むと、いきなり先制に成功。CKのサインプレーから下田北斗が左足でダイレクトボレーシュートを叩き込み、6分で一歩前に出る。（後にゴール前でコースを変えた増山朝陽の得点に訂正）さらに町田は21分、谷晃生からのゴールキックをオ・セフンがそらし、仙頭啓矢から西村拓真へボールが渡る。西村はボックス手前から強烈なシュートを突き刺し、リードを2点に広げる。

町田に押し込まれ続ける蔚山HDは36分に、2枚替えを敢行。ホ・ユルとマルコンを下げ、グスタフ・ルドウィクソンとオム・ウォンサングを投入し、状況の打開を試みる。すると、42分にはボックス内に侵入したオム・ウォンサングにチャンスが訪れるも、シュートは枠外に。町田のリードで試合を折り返す。

後半に入り、町田は大きな追加点を記録。増山が右から柔らかい黒くを送り込むと、そこにオ・セフンが頭で合わせ、スコアを3－0とする。対する蔚山HDはルドウィクソンが背後に抜け出し、最後はオム・ウォンサングがフィニッシュ。蔚山HDが1点を返し、反撃の狼煙を上げる。

その後、蔚山HDの猛攻を凌ぐと、西村にビッグチャンス。ミッチェル・デュークのスルーからフリーでシュートを放つも、GKチャン・ヒュンウがスーパーセーブ。町田は試合を決めることはできない。後半流れを変えた蔚山HDだったが、追加点を奪えず、このまま試合終了。町田が3－1で勝利を収め、勝ち点を「11」に伸ばした。

ACLEは一度中断期間に入り、町田は次戦、2026年2月10日に敵地で上海申花（中国）と対戦。一方の蔚山HDは、11日にメルボルン・シティと対戦する。

【スコア】

FC町田ゼルビア 3－1 蔚山HD

【得点者】

1－0 6分 増山朝陽（FC町田ゼルビア）

2－0 21分 西村拓真（FC町田ゼルビア）

3－0 47分 オ・セフン（FC町田ゼルビア）

3－1 55分 オム・ウォンサング（蔚山HD）



【動画】サインプレーから下田北斗の左ボレー！



