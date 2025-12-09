AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）・リーグステージ第6節が9日に行われ、ヴィッセル神戸はホームで成都蓉城足球倶楽部（中国）と対戦した。

現在、神戸はACLEで4勝1分けと首位を快走。しかし、2025明治安田J1リーグでは5位に終わり、3連覇とはならなかった。先月30日には吉田孝行監督の今季限りでの退任が発表され、同指揮官にとって、この成都蓉城戦が神戸でのラストマッチとなる。

J1最終節から中2日での試合となる神戸は12分、自陣左サイドからクロスを上げられ、ティム・チョウに頭で合わされるも、シュートはポストに直撃。すると18分、井出遥也から酒井高徳、エリキへとパスをつなぎ、最後は武藤嘉紀が右足を振り抜き、ネットを揺らすことに成功。主導権を握り始めた神戸が先制する。

迎えた前半アディショナルタイム、成都蓉城が試合を振り出しに戻す。敵陣でボールを奪い切ると、フェリペ・シウヴァが左足一閃。強烈なミドルシュートを突き刺し、1－1で前半を終える。

後半に入り、右サイドで入れ替わった飯野七聖が中央へクロス。そこに走り込んだ佐々木大樹がヘディングシュートを放つなど、シュート1本に終わった前半から勝ち越しを目指す。

しかし、75分に井手口陽介が自陣ボックス内でハンドと判定され、成都蓉城がPKを獲得。これをフェリペ・シウヴァが冷静に右側に蹴り込み、逆転に成功する。ビハインドを負った神戸も84分、佐々木がリー・ヤンに倒され、PKをゲット。オン・フィールド・レビューも実施されたが判定は変わらず。このPKを佐々木はGKの逆を突き、90分に同点に追いつく。その後、宮代大聖に逆転のチャンスが訪れるも、生かすことはできず、このまま試合終了。2－2の痛み分けで終わっている。

ACLEは一度中断期間に入り、神戸は次戦、2026年2月10日にホームでFCソウル（韓国）と対戦。成都蓉城足球倶楽部も同様に本拠地でブリーラム・ユナイテッドFC（タイ）との一戦を控えている。

【スコア】

ヴィッセル神戸 2－2 成都蓉城足球倶楽部

【得点者】

1－0 18分 武藤嘉紀（ヴィッセル神戸）

1－1 45分＋1分 フェリペ・シウヴァ（成都蓉城足球倶楽部）

1－2 77分 フェリペ・シウヴァ（PK/成都蓉城足球倶楽部）

2－2 90分 佐々木大樹（PK/ヴィッセル神戸）

【動画】神戸、武藤の先制点！



