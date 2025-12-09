「歩道なら安全」は大間違い!? スマホ見ながらの歩行で要注意な「歩道の危険」

このコーナーでは、安藤全一（アンドウ・ゼンイチ）先生、通称“アンゼン先生”が交通安全に関するクイズを出題し、生徒（リスナー）が答える形式で進行します。
12月8日（月）の放送では、「歩きスマホ」に関するクイズが出題されました。
【質問】
歩道を車が通ることはないので、歩行者は安心してスマホを見ながら歩いてよい。〇か×か？
【答え】
×
▼詳しい解説▼
歩道の安全
たしかに車は歩道のなかを通行できませんが、ガソリンスタンドやコンビニなどの駐車場の出入りでは、歩道を横切る場合があります。
歩いていても、駐車場から出ようとする車がいないか、道路を走る車がウィンカーを出して入ろうとしていないかなどを意識することが大切です。
また、自転車だけではなく歩行中の「ながらスマホ」も事故の原因になり、条例で禁止している地域もあります。
スマホは立ち止まって使用することが基本です。
歩道だからと安心してスマホを見るのではなく、自分の身を守るために、周りをよく見ながら歩くようにしましょう。
監修：一般財団法人 日本交通安全教育普及協会
