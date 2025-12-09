「歩道なら安全」は大間違い!? スマホ見ながらの歩行で要注意な「歩道の危険」

こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）では、毎週月曜日に交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」を放送しています。

このコーナーでは、安藤全一（アンドウ・ゼンイチ）先生、通称“アンゼン先生”が交通安全に関するクイズを出題し、生徒（リスナー）が答える形式で進行します。

12月8日（月）の放送では、「歩きスマホ」に関するクイズが出題されました。

【質問】

歩道を車が通ることはないので、歩行者は安心してスマホを見ながら歩いてよい。〇か×か？

【答え】

×

▼詳しい解説▼

歩道の安全

たしかに車は歩道のなかを通行できませんが、ガソリンスタンドやコンビニなどの駐車場の出入りでは、歩道を横切る場合があります。

歩いていても、駐車場から出ようとする車がいないか、道路を走る車がウィンカーを出して入ろうとしていないかなどを意識することが大切です。

また、自転車だけではなく歩行中の「ながらスマホ」も事故の原因になり、条例で禁止している地域もあります。

スマホは立ち止まって使用することが基本です。

歩道だからと安心してスマホを見るのではなく、自分の身を守るために、周りをよく見ながら歩くようにしましょう。

監修：一般財団法人 日本交通安全教育普及協会

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info