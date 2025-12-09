大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ連覇を成し遂げたものの、ナ・リーグ西地区ではわずか3ゲーム差での優勝、ブルペン陣のシーズン防御率は4.27と苦しんだ。そこで、今オフはエドウィン・ディアス投手の獲得に動く可能性がある。米メディア『ヘビー』のジョナサン・バンキン記者が言及した。

31歳のディアスは、ここ10年で最も支配的なブルペン投手の1人だ。今季はニューヨーク・メッツで62試合に登板し、防御率1.63、奪三振率13.3、セーブ28を記録した。

一方、ドジャースのブルペン陣は深刻だ。タナー・スコット投手は今季、複数失点を喫した試合が8度あり、勝負どころで信用しきれない場面も目立った。大谷翔平選手らの強力な打線を擁しているとはいえ、ブルペン陣をこのままにしておくのは不安だろう。

ディアスの契約は4年7900万ドル（約122.5億円）とされており、ドジャースにとっては十分射程圏内の条件だろう。

注目の集まるドジャースの動向についてバンキン氏は「ドジャースは今オフ、資金を惜しみなく投じて市場で入手可能なほぼ全てのフリーエージェント（FA）選手を獲得し、世界中のファンを苛立たせる立場にある。ディアスを獲得すれば、市場最高の投手でブルペンを強化することになる」と言及した。

