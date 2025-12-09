大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、将来が期待されながらまだ爪痕を残せていない選手がいる。次代の正捕手と目されるダルトン・ラッシング捕手もその一人だが、立場を確立する前にトレード要員にされる可能性もゼロではないかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

ラッシングは今季5月に自身初のメジャー昇格を果たしたが、昇格後は不調や故障の影響もあり53試合、打率.204、4本塁打、24打点といった数字にとどまっている。

同メディアは「ロサンゼルスタイムズのジャック・ハリス記者は、ドジャースが今オフにスター選手をチームに加えるには、フリーエージェント（FA）よりもトレードのほうが現実的な方法だろうと指摘しながら、ラッシングを最も可能性が高い選手の一人に挙げた」と言及。

続けて、「今オフを通して、トレード市場こそが戦力強化のためのもっとも理にかなった手段のように見えてきた。ブルペンと外野の補強ポイントを手軽に埋めることができ、なおかつ高額で高齢化が進む主力に長期契約をこれ以上追加せずに済むからだ。チームにとって最も明白なトレード要員は、言うまでもなくプロスペクトたちの層の厚さだ。彼らには元トッププロスペクトであるラッシングもいる。彼はルーキーイヤーの今季は苦戦したものの、依然として将来性が高い原石としての能力を備えている」というハリス記者の見解を伝えている。

