今日の運勢は？ ★12月10日（水）12星座占いランキング！ 第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月10日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月10日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？考えごとに整理がついて、スッキリとした気分になれるようです。午後はお気に入りのカフェに出かけるなどして、気分転換をするのも良いでしょう。好きな場所にいると色々なアイデアが思いつきそう。もともと興味があった分野で、面白い情報が手に入るかも。気持ちが高まるのを感じることでしょう。イキイキとしているあなたの姿は、周りの人たちに対しても良い影響を与えるようです。心に余裕がある状態で、仕事や勉強などがおこなえそう。一人でコツコツやっていると、さらに挑戦してみたいものが見えてくるかもしれません。夜は家族や恋人と楽しい時間を過ごすようにすると◎今日は、自信を持って行動すると上手くいきそう。チームで何かをおこなう場合は、あなたがリーダーシップをとると良いでしょう。何か説明するときは、イラストなども用いて話すと良いかも。何だかイラッとしてしまう状況やモヤモヤする気持ちがあるならば、時間を作って運動してみると◎ お気に入りのラジオや音楽を聴きながら筋トレやストレッチをおこなえばスッキリできそうです。趣味やトレーニングなどに夢中になれるようです。自分自身ともしっかり向き合えることでしょう。良いなと思ったものは、SNSなどに投稿してみるのもアリ。色々な人と繋がれるかも。つまずいてしまったときは、横の繋がりを意識すると◎ 特に異性からのアドバイスなどが参考になるかも。その人の言動など、良いなと思うところがあれば真似てみるのも良いでしょう。やりたいことがたくさんあって、あっという間の一日になりそう。今日あった楽しい出来事などは家族や恋人に話してみると◎ あなたから色々な話が聞けると、心の繋がりを相手も感じられるようです。あちこち動き回るような一日に。充実感はあるのですが、夕方になると集中力が欠けてしまう場合があるようです。明日に繋がるように、一つ一つ整理する時間を持つようにしてみて。今日は、いつもよりワガママになってしまうかも。自分が求めているものを実現するためにも、あえて周りの意見を聞いて、相手の気持ちを汲み取るようにすると良いでしょう。上手くいかないことがあれば、一度手を止めるのもアリ。他のことをおこなうなど、状況や気分を入れ替えるようにしてみましょう。恋人やパートナーと話をしてみるのもアリ。素敵な言葉をかけてもらえそう。今日は、自分のペースを乱さないように意識すると◎ 一人でゆっくりしていたいのにも関わらず、付き合いを優先してしまうと上手くいかない場合があるようです。口数が少なくなっているときは、ストレスがたまってきているサインかも。日中は陽の光を浴びるなど、心と身体にエネルギーをチャージするようにしましょう。自然なものに触れていくと、癒やしも感じられるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。