マーク・アーモンドとソフト・セルの音楽は、なぜ聴く者を狂わせるのか？【掟ポルシェ特別寄稿】

ソフト・セルのボーカルとして知られるマーク・アーモンド（Marc Almond）の約6年ぶり来日公演の開催を記念して、掟ポルシェ（ロマンポルシェ。）の特別寄稿が実現。「頭おかしいほどのファン」である掟が、マークに心酔する理由とは？

2026年1月、マーク・アーモンド約6年ぶりの来日公演が、ビルボードライブ東京・大阪で行われる。ということで、当方死ぬほどマーク・アーモンドファンなので、マーク来日の第一報を知ったその日から居ても立っても居られず、取り急ぎ逸る心を落ち着けようとマーク＆ザ・マンバス「Empty Eyes」を朗々と歌いながら柱にガンガン頭突きしたりしているわけだが、そんなんで平静を保てるわけもないので、このRolling Stone Japan WEBを通じてマーク・アーモンドの経歴とその特異な魅力、はたまたこれまでの来日公演（東京公演は1986年の初来日から毎回行ってます）につきまして、これでもかとご説明（ソフト・セル『Bedsitter』MVのマークぐらい瞳孔の開いた瞳をグルングルン回しながら）。

ソフト・セル：左からマーク・アーモンド、デイヴ・ボール。1981年9月撮影（Photo by Rob Verhorst/Redferns）

ソフト・セル〜ザ・マンバス「退廃の美学」

マーク・アーモンドは1980年、デイヴ・ボールとのシンセポップユニット「ソフト・セル」のボーカリストとしてデビュー。1981年にはグロリア・ジョーンズのカバー曲「Tainted Love」が爆発的ヒットとなり、シングルチャート全英1位（105万枚売上で年間2位）、全米8位（ビルボードTOP100に43週連続チャートインはギネス記録）。続く1stアルバム『Non-Stop Erotic Cabaret』のビッグセールスとともに、イギリス本国では80年代ニューウェーヴの象徴的な存在の一つとして記憶されている。スロッビング・グリッスルやキャバレー・ヴォルテールのノイズ／インダストリアルとノーザン・ソウル、これらまったく異なる2つの影響源が有機的に合体した時、ソフト・セル独自の艶めかしいエレクトロ世界が先鋭的に轟く。デイヴ・ボールが一手に担う楽曲はメランコリックで扇情的なメロディラインを心拍数上げ気味に電子音調理、そこにエモーショナルの権化ともいえるマークの夜に属する粘液質な歌声が盛り上がり過ぎて半音上がったりして乗ることで、ソフト・セルというフリーキーテイストの異端児ポップが鮮やかに現出する。

マーク・アーモンドについて、その異形の歌が最大の魅力あるのは言うまでもないが、毒々しくもキュートでポップなルックスが彼の人気を狂熱たらしめているのもまた事実。初期にはフェリーニ『サテリコン』の登場人物もよもやの黒いアイラインを塗りたくったグロカワいいメイクを施し、眼球がデザインされたシャツを着て人骨と思しき禍々しい首飾りをぶら下げ、ゲイを公言している彼のプリティー溢れる立ち振る舞いと愛くるしい笑顔。もう好きにならずにいられる訳がない。国を問わずコンサート会場に女性ファンが多いのも頷ける。

1982年、マークはソフト・セルの活動と並行して、より内省的な表現を行う自身のユニット、マーク＆ザ・マンバスを立ち上げ2枚の傑作アルバムを発表。1st『Untitled』ではThe Theのマット・ジョンソンをソングライターに迎えた退廃的なタイトル曲や、スコット・ウォーカー、ルー・リードといった病みの世界の住人たちの名曲の美麗なカバーを収録。2nd『Torment And Toreros』ではフラメンコ等のスパニッシュ要素を取り入れたストリングスとドラムマシンの邂逅サウンドに、マルキ・ド・サドやジョルジュ・バタイユが見え隠れする死とエロスの色濃い耽美な歌詞が痛くも美しい。経歴の初期、20代半ばにしてこれら完全試合のようなアルバムを2枚も作り上げた早熟な才能には脱帽する他ない。

特に初期、マーク・アーモンドの歌詞には「安っぽさ」や「猥雑」を偏愛する表現が頻出するのも、ファンにとってはたまらない要素だ。ソフト・セルの1stのカバーフォトのマークは、チープなペラペラの合皮ジャケットの襟を立てて着用し何らかのイリーガルなブツの売人っぽい様相、ガサガサ質感のヤバげな紙袋を懐から半分出してとことんスリージーであろうとしているし、なんならマーク＆ザ・マンバスの1stシングルのタイトルはまんま「Sleaze」（安っぽい）。1980年頃のロンドンSOHOの薄汚れた裏路地の不健全なアトモスフィアを真空パックして見せる。

ソフト・セル『Non-Stop Erotic Cabaret』、マーク＆ザ・マンバス『Untitled』のアートワーク

マーク・アーモンドには隠花植物のエロスと食虫植物のタナトスが混在し綯い交ぜになった独特の魅力がある。エロ・グロ・ホモ・SMの全部入り、気持ちいいまでに健全な表現がひとつもなくて素敵と言うしかない。マーク＆ザ・マンバスの代表曲が「Torment」 （苦痛）という時点で聴く者を選ぶ音楽だと即座に理解できるし、故に不道徳な表現をこよなく愛する者は皆自分のための音楽だとしてとんでもなく熱狂する。ソフト・セルの1stに続く既発曲ダンスリミックスミニアルバム『Non Stop Ecstatic Dancing』のリード曲である「Sex Dwarf」のプロモーションビデオは、端的に猟奇的かつストレートに淫猥。なんらかの肉塊がぶら下がる真っ白な部屋の真ん中、裸で処理台に鎖で縛り付けられ恐怖に怯えるブロンド美女。成人用玩具店で購入した安物の偽皮ビキニパンツ姿のマークがさぁどう料理してやろうかとまさぐり目をギラつかせ、人体処理肉屋のデイヴがテキサス・チェーンソー・マサカーよろしく電動ノコギリを振り回し、その周りをあられもない姿の女たちが組んずほぐれつの肉弾パーティーを繰り広げるという素晴らしすぎて気絶必至の内容。まぁ、当然の如く放送禁止＆即お蔵入り。そう来なくっちゃあいけません。

ソロ活動〜ソフト・セル再結成

1984年、ソフト・セルを解散、その2カ月後にマークはソロ活動を開始。演奏を担当するウィリング・シナーズ（The Willing Sinners）はアニー・ホーガンなどマーク＆ザ・マンバスのメンバーが中心となっているため、同グループを発展解消させたものと見ていいだろう。ソロになってからはマーク自身がほぼすべての曲を書いている。歌詞はかつてのどストレートなエログロ要素満載のものから大人から子供まで愛されるポピュラーな表現に変わったものの、時折よく聞くと結構ヤバいことを歌っていたり相変わらずのマークで頼もしい限り（『Mother Fist and Her Five Daughters』というタイトルはトルーマン・カポーティーの短編小説『Nocturnal Turnings or How Siamese Twins Have Sex』から来ているものだというが、内容は端的に手淫の歌。シングルのジャケットが刺青だらけの男性の裸体の絵で相変わらずのどストレート）。マークのソロではソフト・セルと同じくカバー曲によるヒットが出ることがあり、1989年にジーン・ピットニー「Something's Gotten Hold of My Heart」のカバーを彼と一緒にデュエットしたテイクは全英1位を4週連続獲得。マークのソロ活動での一番のヒット曲となっている。

2001年にはソフト・セルを再結成し、2002年に4枚目のアルバム『Cruelty Without Beauty』を発表。2018年にロンドンのO2アリーナで最後だと銘打った大規模コンサートを行ったものの、その成功によりまだやれることを確信しコンサート活動続行を決意、2021年コロナ禍のイギリス国内5箇所でライブを行う。2022年には5thアルバム『Happiness Not Included』（ナイスなタイトル名）をリリースし、翌2023年にはツアーも敢行。だが、2025年10月22日、6枚目となる次のスタジオアルバムの録音を終えた数日後、デイヴは自宅で眠っている間に亡くなった。ここ数年体調不良によりいくつかのツアーをキャンセルすることがあり万全の状態とは程遠かったものの、66歳の死は早すぎるという他ない。これでいずれ日本でソフト・セルのコンサートを観たいという淡い希望は叶わぬものになってしまった。残念でならない。

ソフト・セル、2023年のライブ映像

掟ポルシェが目撃、マーク・アーモンド来日の歴史

マーク・アーモンドのこれまでの来日公演歴を見ていこう。初来日公演は1986年2月7日中野サンプラザ（その前日には京都シルクホールで公演）だが、これは1985年9月20日に予定されていたコンサートの延期公演に当たる。当時自分は北海道に住んでいた高校生、東京へ行くには多額の交通費がかかってしまうが、日本のファンクラブに入るほど熱狂していたマークが来日するとあっては見過ごすことなど出来るわけがない。東京公演のみコンサートチケットを押さえてなんとか往復交通費＆宿泊費6万円を死ぬ思いで捻出し、1985年9月、飛行機に乗ってはるばる東京までやってきたら、中野サンプラザのドアにまさかの張り紙が。

「本日行われる予定だったマーク・アーモンド来日公演は、マークが急性虫垂炎になったため来日出来ず、延期とさせていただきます」

リアルに膝から崩れ落ち、中野サンプラザの前で2分くらい死んでいたと思う。マークの来日コンサート延期のお知らせは全国紙の新聞に掲載されていたらしいのだが、北海道の片田舎に住む高校生がその情報を知ることはなかった（教えてくれればいいのに）。

もう一度東京へ行くため法にギリ触れない程度の悪事をいくつか働き、汚れた手で飛行機代を獲得、1986年2月の初来日公演を観に行くことが出来た。開演早々生のマーク・アーモンドが登場するや、1階席で観ていた客が興奮しすぎてステージ前のスペースに30人程雪崩れ込み、勝手にオールスタンディングで踊り出した。そんな光景を見せられて当然正気でいられる訳がなく、4列目端に座っていた自分も最前列めがけて突っ込んでいった。警備員がやってきて一人また一人座席へ戻されて行くのだが、3曲目が始まる頃には最前スペースに残って踊り続けたのは俺一人。まさかのマーク独り占め状態に恍惚に浸っていると怒り狂った警備責任者がやってきて、「今すぐ中野サンプラザから摘み出されるか自分の席に戻るかどっちかにしろ！」とすごい剣幕で怒鳴られ意気消沈、すごすご自分の席に戻ってコンサートを楽しんだ。その時点での最新アルバム『Stories of Johnny』の曲を中心に、マーク＆ザ・マンバスの「Your Aura」や「Torment」、その時点ではまだリリースされていなかった「Melancholy Rose」等、アンコール含め20曲を披露。この日マークの出立ちはシンプルな黒いタンクトップにブラックスリムジーンズ、髪も黒く染め直したショートカットと全体的に簡素。歌の素晴らしさが映えるものだったと記憶している。「いや～、このステージは滑るね」といって途中から靴下を脱いで裸足になって歌っていた。永遠のマイアイドルの生足まで見られて、経費6万円×2でも十分お釣りが来たと思えたのだった。

マーク・アーモンド初来日は1986年2月7日中野サンプラザです。前日に京都シルクホールだったかと思います。これは1985年9月の来日延期に伴う振替公演です。https://t.co/0tH4Dd7633 https://t.co/2n5ThevIXE pic.twitter.com/SfnqougnTV — 掟ポルシェ (@okiteporsche) April 5, 2020

次の来日は1991年8月19日、渋谷パルコ劇場（同17日には心斎橋クアトロでの大阪公演、翌20日には渋谷On Airでもコンサートを行った模様）。ウィリング・シナーズのメンバーと離れ、バックの演奏はガッチリした白人男性のピアノ演奏のみ。彼が何者なのかは初見の我々日本のマーク・アーモンドファンにはわからなかったが、途中からピアノの彼と見つめ合いながら歌う時間が長くなり、どうやら当時の彼氏らしき人物だった模様で、恋に生きるマークを間近で見られて微笑ましかった。この頃ソフト・セル「Say Hello, Wave Goodbye '91」が出たタイミングでもあったためか、コンサートでソフト・セルの曲もまた演るようになっていて、「Where the Heart Is」や「L'esqualita」なんてレア曲まで飛び出した。

マーク・アーモンド2度めの来日公演チラシ。この時も一度延期になってんのか！バックバンドはピアノのマーティン・ワトキンス一人だけになり、この来日の時マークはピアノの彼と終始見つめ合いながらメチャメチャイチャイチャして歌ってました。うむ。 pic.twitter.com/feWE4v0jQ9 — 掟ポルシェ (@okiteporsche) November 3, 2019

21世紀最初の来日は2011年11月1日、場所はここ数回のマークの来日公演常打ち会場となっているビルボードライブ東京。バンドマスターにジグ・ジグ・スパトニックのギタリストであるニール・X、キーボードにマーティン・ワトキンスを迎えたシンプルな編成で、マーク＆ザ・マンバス『Untitled』からスタート。90～2000年代の曲中心の構成で、ラスト近くにソフト・セルの曲を数曲演奏し、日本では一度もコンサートが行われていないソフト・セル曲にファンが沸きに沸いた。

前回の来日は2020年2月15日、ビルボードライブ東京で1日2回公演（同17日にビルボードライブ大阪でも同じく1日2回公演）。コロナ禍が押し寄せようとしている世界にギリギリ間に合う形で、我らがマーク・アーモンドは四たび日本の地に降り立った。2010年代発表の新し目の曲と80年代のマーク＆ザ・マンバスとソフト・セルの曲が半々ずつのオールドファンにも優しい構成。前回に続きバンマスがニール・Xだということで、ニールが歌うジグ・ジグ・スパトニック「Love Missile F1-11」のコーナーまであったりしたのは御愛嬌（実は今回もやってほしかったり……）。ソフト・セル「Chips on My Shoulder」では、ステージバックに”Misery（悲惨）” ”Complaints（不平不満）” ”Self‐pity（自己憐憫）” ”Injustice（不当な仕打ち）”と歌詞が大写しになり、英語に強くないファン（俺）も一緒に歌えるサービスが嬉しかったりも。最後はおなじみ「Tainted Love」からの「Say Hello, Wave Goodbye」で大団円。

2020年の日本公演から帰国後マークがコロナ発症し、特効薬もなかった時だけに大変なことになっていたのを日本のファンは心配していたが、不死身のマークは見事復活。通算5度目となる2026年1月の来日公演では一体どんなステージを観せてくれるのか、楽しみで楽しみでしょうがない。やってほしい曲のリクエストを3曲受け付けていたが、えー、30曲ほど書いて送ってしまったことをお詫びいたします。いや、聴きたい曲が多すぎて……。

2020年2月15日、ビルボードライブ東京にて（Photo by Yuma Totsuka）

2020年、マーク・アーモンドの前回来日公演のためビルボードライブ東京を訪れた掟ポルシェ（X投稿より引用）

2024年のパフォーマンス、ソフト・セルの代表曲「Say Hello, Wave Goodbye」を披露