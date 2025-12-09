FA去就未定の“大物3選手”は？ 楽天の名手・剛腕、ソフトバンク右腕の動向…

オフシーズンのプロ野球ファンが楽しみにする話題が。FA（フリーエージェント）戦線だろう。2024年オフには甲斐拓也、九里亜蓮ら5選手がFA権を行使し、国内移籍したことで話題を振りまいた。今年も8名の選手がFA宣言したが、9日時点で去就が決定していない大物選手が3名いる。

楽天が誇る名手

1人目は、東北楽天ゴールデンイーグルスの辰己涼介外野手だ。

俊足を生かした守備範囲と高精度の強肩を活かした中堅守備に磨きがかかり、以降今季まで5年連続ゴールデングラブ賞を受賞。しかし今季は打撃不振に陥り、2度のファーム調整を経験。最終的に114試合出場、打率.240、7本塁打、20盗塁と数字を落とした。

そんな中、辰己は11月11日に国内FA権利を行使したが、ここまで去就は不透明な状態となっている。様々な選択肢が考えられるだけに、今後も大きな注目が集まるだろう。

楽天を支えてきた剛腕

2人目は、長く楽天を支えてきた則本昂大投手。今季は自己最多の56試合に登板し、3勝4敗16セーブ、防御率3.05の成績を残した。

2019年シーズンの開幕前に締結した7年契約が終了した今オフ、海外FA権の行使を決断。先発・中継ぎで起用可能な点は、MLB入りの大きなアピールポイントとなり得る。

気迫衰えないベテランの去就が注目される。

ソフトバンク一筋のベテラン右腕

同じくベテラン右腕である、福岡ソフトバンクホークスの東浜巨投手も、去就が決まっていない。

今季は一軍で7試合の登板に終わった一方、二軍では13試合の登板で7勝3敗、防御率1.85と合格点の数字を残している。

先発投手陣に厚みを加えたいチームは、安定して試合を作る能力を評価することだろう。通算76勝の実績を持つ右腕の、今後の動向から目が離せない。

【関連記事】

【了】