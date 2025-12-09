女優の松田実桜が9日、東京四谷総鎮守 須賀神社で行なわれた「サンミュージック成人祈願&晴れ着撮影会」に登場。晴れ着姿を披露した。

松田実桜

大人っぽい紺と金を基調とした振袖姿で登場した松田は、「素敵なお着物を着させていただいて、気持ちも高まりますし、こうやって成人祈願をしていただいて、身が引き締まる思いです。20歳は大人の仲間入りだと思うので、志を持ってがんばっていきたい」とコメント。報道陣から、「20歳になってやってみたいこと」について聞かれると、「食べることが大好きで、20歳になってお酒も飲めるようになったので、お酒に合うご飯を食べるロケにたくさん行きたい」とグルメロケに意欲を見せていた。

また、9月に20歳を迎えた松田は、お酒にも挑戦したそうで「20歳になった次の日に友達のおうちで集まって、同級生のみんなと一緒に缶酎ハイを飲みました!」と明かす。「普段はジュースを飲まなくて、お水やお茶を飲むようにしているのですが、久しぶりに味がある飲み物を飲んで、それがお酒でした(笑)」と笑いを誘った。

さらに、お酒の強さについても「そんなに飲んではいないんですけど、今のところは自分が酔ったという感覚はしていないので、いつか経験してみたい」と、酒豪の片鱗をのぞかせていた。

今回行われた「成人祈願&晴れ着撮影会」には、松田と同じく今年20歳を迎えた林芽亜里も登壇した。