日向灘に臨む宮崎県の中央部に位置する宮崎市(みやざきし)は、青い海と空、四季折々の花や緑に彩られ、温暖な気候と豊かな自然に恵まれたまち。「宮崎牛」や「宮崎ブランドポーク」、「完熟マンゴー」など、おいしい食材の宝庫でもあります。

今回は、宮崎市にふるさと納税返礼品を提供している事業者「フェニックスリゾート」と返礼品を紹介していきます。

南国リゾートで非日常体験を! 宮崎市の返礼品提供事業者「フェニックスリゾート」について

フェニックスリゾート株式会社

・所在地：宮崎市山崎町浜山415番地97

・会社設立：昭和63年12月27日

・事業内容：「フェニックス・シーガイア・リゾート」の開発・運営など

太平洋沿いの広大な黒松林に囲まれた「フェニックス・シーガイア・リゾート」の開発や運営を行う「フェニックスリゾート」。「人生のご馳走を味わう、日本でいちばん“おいしい”リゾートへ。」というブランドスローガンのもと、非日常を味わう極上のリゾート体験を提供し続けている事業者です。

「フェニックス・シーガイア・リゾート」には、全室東向きのオーシャンビューのフラッグシップホテル「フェニックス・シーガイア・ オーシャン・タワー」などの3つの宿泊施設、松林の空間に佇む温泉施設「松泉宮」をはじめ、国内屈指のゴルフコースやテニススクール、豊かな自然環境を活かした多彩なアクティビティが雄大なロケーションの中に揃っています。

季節ごとに趣向を凝らした多彩なイベントのほか、地域の人や風土と触れ合いながら、新しい出会いや発見をしたり、宮崎牛をはじめ、新鮮な魚介やフルーツなどの宮崎ならではの料理を味わえたりと、非日常体験から宮崎全体のすばらしさを堪能できるリゾート。

「シーガイアに足を運んで宿泊していただくことで、宮崎の良さを肌で感じていただきたい」と担当者は語ります。

客室から目の前に広がる一面の青い海、チキン南蛮などの郷土料理や宮崎牛が楽しめるビュッフェ、黒松林に佇む温泉など、「目覚めから眠りにつくまで、絶景と美食に包まれる非日常を体験していただき、宮崎の良さを全国の人たちに知っていただきたい」という熱い想いのもと、返礼品を提供しているとのことです。

フェニックスリゾートが提供している返礼品について

「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」で利用できるペア宿泊券や、「フェニックスカントリークラブ」でゴルフを楽しめるプレー券など、非日常の贅沢を心行くまで堪能できる返礼品が、多彩に登録されています。

「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」は、ゆとりのある空間でゆったりとした時間を過ごせる客室のほか、温泉やプール、焚火などの優雅な時間を演出する充実した施設も魅力の一つ。

また、「フェニックスカントリークラブプレー券」は、「世界のトッププロたちが挑む舞台で、国内最高峰のゴルフ体験を楽しんでいただきたい」との想いから返礼品として開発したのだそう。

年間を通して国内では希少な洋芝の感触を楽しめるほか、歴代チャンピオンのクラブを閲覧できる「チャンピオンズルーム」を併設するなど、世界のスタープレーヤーたちの歴史と伝統を感じながら特別なひとときを過ごすことができます。

自治体からのメッセージ

太平洋に面し、広大な黒松林に佇むシーガイアは、宮崎の豊かな自然を身近に感じられるリゾートです。一度滞在していただけたら宮崎の魅力を肌で感じていただけるはずです。

宮崎市のふるさと納税返礼品について

フェニックスリゾートが提供する、「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」の宿泊券、「フェニックスカントリークラブプレー券」を紹介します。どちらも宮崎市の中で人気を誇る返礼品なのだとか。

《2026年2月発券》【1泊2食付】ペア宿泊券 デラックスツイン

・内容量：1泊2食付デラックスツインペア宿泊券×1枚

・寄附金額：22万4,000円

シーガイアならではのダイナミックなロケーションを独り占め! 「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」で利用できる宿泊券です。ビュッフェ、和食、イタリアン、中華、鉄板焼きなど多彩な美食も、大切な休日を彩ってくれます。「非日常を感じられる」との声もふるさと納税担当者の元に届いているそうです。

《2026年2月発券》フェニックスカントリークラブプレー券(平日4名様または土日祝2名様)

・内容量：平日プレー券(4名分)もしくは土日祝プレー券(2名分)

・寄附金額：27万4,000円

男子プロゴルフトーナメントの一つ「ダンロップフェニックストーナメント」が毎年開催される、日本屈指の名門ゴルフコースでゴルフを楽しめるプレー券です。世界のトップ100、日本のトップ3に名を連ねる戦略性に富んだコースが魅力。

今回は宮崎県宮崎市の返礼品提供事業者「フェニックスリゾート」と、人気の返礼品を紹介しました。非日常体験を存分に満喫できるシーガイアは、ロケーション、グルメ、アクティビティなどで宮崎の良さを全身で感じることができます。打ち上げ花火やイルミネーションなど、季節の魅力を心と体に感じるイベントが充実しているのも特徴です。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

