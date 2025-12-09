マンチェスター・ユナイテッドを率いるルベン・アモリム監督が、ウルヴァーハンプトン（ウルブス）戦を振り返った。8日、イギリスメディア『スカイ』がコメントを伝えている。

プレミアリーグ第15節が行われ、マンチェスター・ユナイテッドは敵地でウルブスと対戦した。試合は25分にブルーノ・フェルナンデスの得点でアウェイチームが先制したものの、ウルブスも前半アディショナルタイムにジャン・リクネル・ベルガルドが同点弾をマーク。しかし、後半に入るとマンチェスター・ユナイテッドの攻撃陣が爆発する。ブライアン・ムベウモとメイソン・マウントの追加点やB・フェルナンデスにも2点目が生まれ、ウルブスを圧倒。最終的にマンチェスター・ユナイテッドが4－1の勝利を収めた。

『スカイ』によれば、マンチェスター・ユナイテッドはウルブス戦で27本のシュートを記録。この数字はアモリム監督就任以降、同クラブにとってプレミアリーグ最多のシュート数となったようだ。

試合後のインタビューに応じたポルトガル人指揮官は、「後半のプレーぶりは本当に楽しめた」とコメント。「4点を奪ったが、シュートもたくさん打った。より決定力があったからだという結びつけはできない。我々は大きく改善した」と攻撃面での成長に手応えを示している。

また、「昨シーズンと今シーズンを比べると、はるかに多くのチャンスを作っている。より多くのゴールを決め、より危険な状況を生み出している」とチームの進化を強調。続けて、「その点については本当に満足している」と力強く語った。