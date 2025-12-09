Jリーグは9日、2025明治安田J1リーグの各賞受賞者を発表した。
柏レイソルとの熾烈なデッドヒートの末、鹿島アントラーズの9シーズンぶり9度目の優勝で幕を閉じた2025明治安田J1リーグ。11日に開催される2025Jリーグアウォーズに先立ち、ベストヤングプレーヤー賞、優秀選手賞、優秀監督賞、フェアプレー賞高円宮杯、フェアプレー賞、フェアプレー個人賞、最優秀主審賞、最優秀副審賞の受賞者が決定した。
ベストヤングプレーヤー賞に輝いたのはファジアーノ岡山の佐藤龍之介。2006年10月16日生まれの19歳は、FC東京からのレンタルで加入した岡山で主力として活躍し、28試合出場6ゴール2アシストという成績を残した。6月には森保一監督率いる日本代表に初招集され、FIFAワールドカップ26アジア最終予選のインドネシア戦で国際Aマッチ初出場。大関友翔（川崎フロンターレ）、中島洋太朗（サンフレッチェ広島）らを抑えての受賞となった。
優秀監督賞は柏のリカルド・ロドリゲス監督の手に。かつて徳島ヴォルティスや浦和レッズを率いた51歳のスペイン人指揮官は、就任初年度の柏で攻撃的サッカーを展開し、最終的には2位に終わったものの鹿島との熾烈な優勝争いを繰り広げた。
優秀選手賞には優勝した鹿島から早川友基、植田直通、小池龍太、鈴木優磨、レオ・セアラの5名が選出。ベストヤングプレーヤー賞に輝いた佐藤がダブル受賞を果たしたほか、柏と広島から最多6名が名を連ねている。
フェアプレー賞はヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、アルビレックス新潟に贈られ、フェアプレー賞高円宮杯は神戸が受賞。フェアプレー個人賞は前川黛也（神戸）、大迫敬介（広島）、植田（鹿島）の3名が受賞している。また、最優秀主審賞は荒木友輔氏、最優秀副審賞は三原純氏に決定した。
最優秀選手賞（MVP）やベストイレブン、最優秀ゴール賞は11日の2025Jリーグアウォーズで発表される。今回発表された各賞の受賞者は以下の通り。
◼︎ベストヤングプレーヤー賞
佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
◼︎ベストヤングプレーヤー賞対象選手
佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）
津久井佳祐（鹿島アントラーズ）
土肥幹太（FC東京）
髙橋仁胡（セレッソ大阪）
俵積田晃太（FC東京）
大関友翔（川崎フロンターレ）
阪田澪哉（セレッソ大阪）
越道草太（サンフレッチェ広島）
中島洋太朗（サンフレッチェ広島）
石井久継（湘南ベルマーレ）
◼︎優秀監督賞
リカルド・ロドリゲス（柏レイソル）
◼︎優秀選手賞
▼GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
小島亨介（柏レイソル）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
▼DF
植田直通（鹿島アントラーズ）
小池龍太（鹿島アントラーズ）
古賀太陽（柏レイソル）
原田亘（柏レイソル）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
佐々木旭（川崎フロンターレ）
鈴木義宜（京都サンガF.C.）
福田心之助（京都サンガF.C.）
マテウス・トゥーレル（ヴィッセル神戸）
山川哲史（ヴィッセル神戸）
荒木隼人（サンフレッチェ広島）
佐々木翔（サンフレッチェ広島）
中野就斗（サンフレッチェ広島）
安藤智哉（アビスパ福岡）
▼MF
久保藤次郎（柏レイソル）
小泉佳穂（柏レイソル）
小屋松知哉（柏レイソル）
山本悠樹（川崎フロンターレ）
脇坂泰斗（川崎フロンターレ）
マテウス・ブエノ（清水エスパルス）
稲垣祥（名古屋グランパス）
ルーカス・フェルナンデス（セレッソ大阪）
扇原貴宏（ヴィッセル神戸）
佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
田中聡（サンフレッチェ広島）
▼FW
鈴木優磨（鹿島アントラーズ）
レオ・セアラ（鹿島アントラーズ）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
伊藤達哉（川崎フロンターレ）
ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）
ラファエル・ハットン（セレッソ大阪）
宮代大聖（ヴィッセル神戸）
中村草太（サンフレッチェ広島）
◼︎フェアプレー賞高円宮杯
ヴィッセル神戸
◼︎フェアプレー賞
ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、アルビレックス新潟
◼︎フェアプレー個人賞
前川黛也（ヴィッセル神戸）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
植田直通（鹿島アントラーズ）
◼︎最優秀主審賞
荒木友輔氏
◼︎最優秀副審賞
三原純氏