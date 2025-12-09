Jリーグは9日、2025明治安田J1リーグの各賞受賞者を発表した。

柏レイソルとの熾烈なデッドヒートの末、鹿島アントラーズの9シーズンぶり9度目の優勝で幕を閉じた2025明治安田J1リーグ。11日に開催される2025Jリーグアウォーズに先立ち、ベストヤングプレーヤー賞、優秀選手賞、優秀監督賞、フェアプレー賞高円宮杯、フェアプレー賞、フェアプレー個人賞、最優秀主審賞、最優秀副審賞の受賞者が決定した。

ベストヤングプレーヤー賞に輝いたのはファジアーノ岡山の佐藤龍之介。2006年10月16日生まれの19歳は、FC東京からのレンタルで加入した岡山で主力として活躍し、28試合出場6ゴール2アシストという成績を残した。6月には森保一監督率いる日本代表に初招集され、FIFAワールドカップ26アジア最終予選のインドネシア戦で国際Aマッチ初出場。大関友翔（川崎フロンターレ）、中島洋太朗（サンフレッチェ広島）らを抑えての受賞となった。

優秀監督賞は柏のリカルド・ロドリゲス監督の手に。かつて徳島ヴォルティスや浦和レッズを率いた51歳のスペイン人指揮官は、就任初年度の柏で攻撃的サッカーを展開し、最終的には2位に終わったものの鹿島との熾烈な優勝争いを繰り広げた。

優秀選手賞には優勝した鹿島から早川友基、植田直通、小池龍太、鈴木優磨、レオ・セアラの5名が選出。ベストヤングプレーヤー賞に輝いた佐藤がダブル受賞を果たしたほか、柏と広島から最多6名が名を連ねている。

フェアプレー賞はヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、アルビレックス新潟に贈られ、フェアプレー賞高円宮杯は神戸が受賞。フェアプレー個人賞は前川黛也（神戸）、大迫敬介（広島）、植田（鹿島）の3名が受賞している。また、最優秀主審賞は荒木友輔氏、最優秀副審賞は三原純氏に決定した。

最優秀選手賞（MVP）やベストイレブン、最優秀ゴール賞は11日の2025Jリーグアウォーズで発表される。今回発表された各賞の受賞者は以下の通り。

◼︎ベストヤングプレーヤー賞

佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）

◼︎ベストヤングプレーヤー賞対象選手

佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）

ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）

津久井佳祐（鹿島アントラーズ）

土肥幹太（FC東京）

髙橋仁胡（セレッソ大阪）

俵積田晃太（FC東京）

大関友翔（川崎フロンターレ）

阪田澪哉（セレッソ大阪）

越道草太（サンフレッチェ広島）

中島洋太朗（サンフレッチェ広島）

石井久継（湘南ベルマーレ）

◼︎優秀監督賞

リカルド・ロドリゲス（柏レイソル）

◼︎優秀選手賞

▼GK

早川友基（鹿島アントラーズ）

小島亨介（柏レイソル）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

▼DF

植田直通（鹿島アントラーズ）

小池龍太（鹿島アントラーズ）

古賀太陽（柏レイソル）

原田亘（柏レイソル）

望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

佐々木旭（川崎フロンターレ）

鈴木義宜（京都サンガF.C.）

福田心之助（京都サンガF.C.）

マテウス・トゥーレル（ヴィッセル神戸）

山川哲史（ヴィッセル神戸）

荒木隼人（サンフレッチェ広島）

佐々木翔（サンフレッチェ広島）

中野就斗（サンフレッチェ広島）

安藤智哉（アビスパ福岡）

▼MF

久保藤次郎（柏レイソル）

小泉佳穂（柏レイソル）

小屋松知哉（柏レイソル）

山本悠樹（川崎フロンターレ）

脇坂泰斗（川崎フロンターレ）

マテウス・ブエノ（清水エスパルス）

稲垣祥（名古屋グランパス）

ルーカス・フェルナンデス（セレッソ大阪）

扇原貴宏（ヴィッセル神戸）

佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）

田中聡（サンフレッチェ広島）

▼FW

鈴木優磨（鹿島アントラーズ）

レオ・セアラ（鹿島アントラーズ）

相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

伊藤達哉（川崎フロンターレ）

ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）

ラファエル・ハットン（セレッソ大阪）

宮代大聖（ヴィッセル神戸）

中村草太（サンフレッチェ広島）

◼︎フェアプレー賞高円宮杯

ヴィッセル神戸

◼︎フェアプレー賞

ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、アルビレックス新潟



◼︎フェアプレー個人賞

前川黛也（ヴィッセル神戸）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

植田直通（鹿島アントラーズ）

◼︎最優秀主審賞

荒木友輔氏

◼︎最優秀副審賞

三原純氏