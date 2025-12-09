「価値の高いトレード要員」鈴木誠也、まさかの放出も！？　米紙が3選「他…

鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する鈴木誠也外野手は来季も同球団でプレーする見込みだが、にわかにトレードの可能性も浮上している。来季もプレーオフ進出を果たすために、別の選択肢を探るカードになり得る3人のトレード要員を米メディア『ヤードバーカー』が選出した。

カブスは今オフ、ローテーション上位の強化と複数のブルペン補強を考えているとされる。

その一方で、フリーエージェント（FA）になったカイル・タッカー外野手の去就は未だ不透明で、まだ契約合意にも交渉からの撤退にも至っていない。

しかし、2026年以降の総額を考えると、タッカーはカブスの予算を超える可能性が高いようだ。

そのため、カブスは先発投手の層、ブルペン投手、内野陣の層を厚くするためのトレードなど、他の選択肢を検討するかもしれない。

同メディアは最も有望なトレード対象として、鈴木、ミゲル・アマヤ捕手、コリン・レイ投手の3人を選んでいる。

鈴木については「2022年に結んだ5年契約の最終年を迎える31歳の鈴木は、ラインナップを整えたい球団にとって魅力的なベテラン外野手であり、価値の高いトレード要員と言える。

カブスはトラビス・シッコーラ投手（ワシントン・ナショナルズ）やケイド・スミス投手（クリーブランド・ガーディアンズ）といった優秀な救援投手と交換できる可能性がある。

ナショナルズやガーディアンズとは2025年のトレード期限前にも動いているため、1年以内に再び大型トレードが成立することも十分にあり得る」と伝えた。

