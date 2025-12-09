阪神の“現ドラ候補”は誰？ 「未完の大砲」や「日本Sスタメン出場選手」な…

日本野球機構（NPB）は9日、「第4回現役ドラフト制度」を開催する。本稿では、リーグ連覇を狙う阪神タイガースの現役ドラフト候補を分析していく。

阪神は今オフ、精力的な補強を展開し、野手陣の強化を図っている。同時に考えなければならないテーマが“投手陣の再整備”だ。

ベテラン左腕の島本浩也をトレードで放出し、有望株の投手だった西純矢は抜群の野球センスを買われて外野手に転向。投手陣全体の頭数を揃え、戦力化を進める必要性が考えられる。

その点を踏まえ、今年の現役ドラフト候補選手は野手が中心になると予想する。今回の記事では、井上広大外野手、島田海吏外野手、小野寺暖外野手の3名を候補として挙げたい。

井上は高卒6年目。189㎝、100キロの恵まれた体格を持つ右の大砲だ。捉えた時のパワーはチームでも屈指で、今季も二軍では8本塁打を放った。

課題は確実性と守備・走塁面だろう。阪神は今年のドラフトで大型スラッガーの立石正広内野手（創価大）を中心に強打者を複数名指名していることもあり、他チームでの潜在能力開花を期待する可能性はありそうだ。

島田は大卒8年目。右投げ左打ちの俊足外野手で、中堅を守れることが強みだ。スピードはチームでも1、2を争い、今年の日本シリーズでも1試合スタメン出場した実力者だ。

今年11月、近本光司中堅手がFA権を行使せずチーム残留を表明。若手では高卒3年目の井坪陽生が成長株として控え、今ドラフトでは三拍子揃った岡城快生外野手（筑波大）を指名している。故に、思い切って島田を候補としたい。

小野寺は育成出身の大卒6年目。井上と同じく右の大砲で、広角に長打を放てるバッターだ。岡田彰布前監督が絶賛した打撃センスが売りだが、ここ数年は怪我の影響もあり、出場機会が減ってしまっている。

2023年は43試合出場ながら打率.347と際立った数字を残しており、秘めている能力に注目する球団もあるだろう。来季28歳と、年齢的にもまだまだ成長の余地は残されており、候補にあげたい。

まとめとなるが、今回は野手を中心に阪神の現役ドラフト候補選手を抽出してみた。阪神は近年、中長期的な視野も踏まえながら戦力整備を進めており、どのような選択を下すか興味は尽きない。

