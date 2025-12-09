レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペが、左手の薬指を骨折したようだ。8日、スペインのラジオ局『COPE』などが伝えている。

ラ・リーガ第15節が7日に行われ、レアル・マドリードはホームでセルタと対戦した。試合は序盤からレアル・マドリードが主導権を握ったものの、54分にヴィリオット・スウェドベリの得点でアウェイチームが先制。すると、65分にフラン・ガルシアが2枚目のイエローカードで退場となり、追いかける“白い巨人”が数的不利となる。後半アディショナルタイムにはアルバロ・カレーラスにもレッドカードが提示されると、90＋3分に追加点を被弾。レアル・マドリードは0－2の敗戦を喫した。

セルタ戦で黒星を喫したことで、首位バルセロナとの勝ち点差が「4」に拡大したレアル・マドリード。さらに翌日、負傷交代したエデル・ミリトンに左脚大腿二頭筋の断裂および近位腱損傷の診断が下された。また、同試合でF・ガルシアとカレーラスが退場処分を受けたため、相次ぐ負傷者の影響もあり、次節アラベス戦で起用できる最終ラインの選手はDFアントニオ・リュディガーとDFラウール・アセンシオの2人のみとなった。

そんななか『COPE』によると、エンバペもセルタ戦で左手薬指の骨折を負っていた模様。“野戦病院”と化すレアル・マドリードだが、エンバペは次戦以降も出場可能であるという。その一方、スペイン紙『マルカ』は、「ジャンプ時や身体接触時の衝突能力に明らかな制限が生じる見込み」と指摘。負傷が与える影響を危惧している。

レアル・マドリードは今後、10日にチャンピオンズリーグ（CL）でマンチェスター・シティと激突。メガクラブとの大一番でエンバペはどのようなパフォーマンスを披露するのか。