元プロ野球選手で野球解説者の館山昌平氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で11月24日に公開された動画に出演。「お手本にした選手」を明かした。

同級生の松坂大輔氏をお手本に

「お手本にした選手」を聞かれた館山氏は、「最初にお手本にしたのは、同い年の松坂大輔投手」だと明かし、「同じ神奈川で一番近くにいた先生というか、松坂選手はすごくマネしました。いろいろ聞きにも行きました」「『スライダーってどうやって投げるんですか?』と聞いたら、『こうやって握ったらいいよ』と教えてくれました」と回想。

また、館山氏は「たとえば、松坂投手が練習でマウンテンバイクを漕いでると聞いたら、すぐに買ったり、松坂投手のプレートさばきがキレイだったら、それをマネしてみる。彼がローリングスのスパイクを履いたら、ローリングスのスパイクを買いにいくとか。憧れてました。対戦もあったので、いろんなことを勉強しながら、高校時代を過ごせたので、プロに行けたのかなと思っています」と、しみじみと振り返っていた。