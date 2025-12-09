元プロ野球選手で野球解説者の館山昌平氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で11月24日に公開された動画に出演。「お手本にした選手」を明かした。
同級生の松坂大輔氏をお手本に
「お手本にした選手」を聞かれた館山氏は、「最初にお手本にしたのは、同い年の松坂大輔投手」だと明かし、「同じ神奈川で一番近くにいた先生というか、松坂選手はすごくマネしました。いろいろ聞きにも行きました」「『スライダーってどうやって投げるんですか?』と聞いたら、『こうやって握ったらいいよ』と教えてくれました」と回想。
また、館山氏は「たとえば、松坂投手が練習でマウンテンバイクを漕いでると聞いたら、すぐに買ったり、松坂投手のプレートさばきがキレイだったら、それをマネしてみる。彼がローリングスのスパイクを履いたら、ローリングスのスパイクを買いにいくとか。憧れてました。対戦もあったので、いろんなことを勉強しながら、高校時代を過ごせたので、プロに行けたのかなと思っています」と、しみじみと振り返っていた。
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週木曜22:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。