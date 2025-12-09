大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を表明した。しかし、大谷をはじめ山本由伸投手や佐々木朗希投手は負荷のかかるシーズンを過ごしており、ドジャースは休養を優先してほしい気持ちもある。インドメディア『タイムズ・オブ・インディア』が報じた。

大谷は今季、本格的な二刀流に復帰し、ポストシーズンでも勝利につながる投球を披露。山本はポストシーズンで数多くの登板をこなし、佐々木は怪我を乗り越えたシーズンとなった。

これを踏まえてドジャースの首脳陣は、来季のワールドシリーズ3連覇に向けて休養してほしいのが本音だろう。

しかし、かつてサイ・ヤング賞を受賞した元ドジャースの守護神エリック・ガニエ氏は「ファンはスター同士が国を背負って戦う姿を望んでいる。WBCは世界中の目が集まる舞台だ」と語り、腕の負担や故障リスクよりも競技そのものの価値を重視すべきだと強調した。

注目の集まる日本人選手の動向について同メディアは「ドジャースのスター選手たちが10月の長丁場を経て、これほど早くマウンドに戻るのかどうか、チーム、ファン、コーチ陣が固唾を呑んで見守っている」と言及した。

