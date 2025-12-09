お笑いコンビ・ラブレターズの溜口佑太朗が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で11月24日に公開された動画に出演。館山昌平氏の印象を語った。

館山昌平氏の丁寧さに感動

大のヤクルトファンで、神宮球場でボールボーイをするほどだったという溜口は、「2005年から2011年の7年間だったので、館山昌平さんがバリバリのときに、ロジンを換えにいってましたから」と、今回のゲストである館山氏との思い出を告白。

また、館山氏が「よく(ロジンを)使うんですよ」と補足するのに対し、溜口は「僕が行って渡したら、館山さんは『ありがとうございます』って、ボールボーイのアルバイトにもすごい律儀に言ってくれる」としみじみと振り返った。

さらに、溜口は「『礼儀正しい方だ!』と。冷たい選手もいるんですけど、館山さんとかディッキー・ゴンザレスは丁寧。ディッキー・ゴンザレスはボールを拾って届けたら、ボトルガムを一粒くれたりとか。すごいいい人で」と明かしていた。