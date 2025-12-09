お笑いコンビ・ラブレターズの溜口佑太朗が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で11月24日に公開された動画に出演。館山昌平氏の印象を語った。
館山昌平氏の丁寧さに感動
大のヤクルトファンで、神宮球場でボールボーイをするほどだったという溜口は、「2005年から2011年の7年間だったので、館山昌平さんがバリバリのときに、ロジンを換えにいってましたから」と、今回のゲストである館山氏との思い出を告白。
また、館山氏が「よく(ロジンを)使うんですよ」と補足するのに対し、溜口は「僕が行って渡したら、館山さんは『ありがとうございます』って、ボールボーイのアルバイトにもすごい律儀に言ってくれる」としみじみと振り返った。
さらに、溜口は「『礼儀正しい方だ!』と。冷たい選手もいるんですけど、館山さんとかディッキー・ゴンザレスは丁寧。ディッキー・ゴンザレスはボールを拾って届けたら、ボトルガムを一粒くれたりとか。すごいいい人で」と明かしていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週木曜22:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。