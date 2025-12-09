◆美容から食、勉強まで、さまざまな「セルフ系趣味」が！

みなさんは、どんな趣味がありますか？

1000万円を楽しく貯めている人には、「セルフ系（自分でするもの）趣味」がある人が多い印象です。楽しみつつも出費セーブにもつながる、まさに一石二鳥の趣味。一体、どのようなものがあるのでしょうか。

1000万円以上貯蓄がある人の趣味7つを紹介します！

◆1. セルフマッサージやヨガ

スマホを見る時間が増えたり、リモートワークで椅子に座る時間が長くなったりして、「疲れた……」と感じることはないでしょうか。そのたびにマッサージやエステに行くには大きなお金が必要です。また、ヨガに通いたいと思っても、定期的には通うのがおっくうという人もいるでしょう。

そんなときに1000万円以上貯めている人に人気なのが、セルフマッサージや自宅でできるヨガです。

最近は動画や書籍で、セルフマッサージやヨガについての、レベルに応じた具体的かつ丁寧な解説がありますよね。心も体もほぐれれば、ストレスが解消され、無駄な衝動買いが防げそう。

そして「がんばったご褒美として、たまに店舗のマッサージに行く」という人もいました。メリハリある出費で、楽しみながらお金を増やしたいですね。

◆2. セルフメイク

すっぴんからメイクをしていく手順をリアルに発信する動画も多数見かけます。それを参考にして、いつもとは違うメイクに挑戦して楽しんでいる声も聞きます。

とはいえ、動画でおすすめのコスメを全部買うとお金は出て行く一方。楽しみながら1000万円を貯めている人は、新たに買うコスメは絞り、手持ちのものを組み合わせてみたりと、楽しさと貯蓄との両立をしています。「買ったコスメはしっかり使い切る」と意識しているのも特徴です。

さらに、お肌の状態がよいと、メイクもうまくいくもの。保湿をいつも以上に丁寧にして、お肌の状態を保っているという声も多いですよ。

◆3. セルフネイル

一度つけると3週間ほど持つジェルネイルも素敵ですが、自分でいつでもチェンジできるマニキュアは、1000万円貯蓄がある人に人気です。

マニキュアなら、1本数百円～2000、3000円程度でしばらく使えますし、ジェルネイルに比べてオフもスムーズ。安価ながら頻繁にいろいろな色を楽しむことができます。

「仕事でPC作業が多いけれど、手元の爪を見ると気分が上がる」という声も。仕事がはかどれば、収入アップにもつながりますよね。

◆4. 料理

料理の動画コンテンツやSNS投稿が増え、これまで家ではなかなか作れなかったレシピを自宅で再現できるようになりました。楽しみながら1000万円を貯めている人は、新しいレシピの挑戦を趣味にしているという声も聞きます。

「自宅では作れないから、お店で食べていた」というメニューでも、自宅で作れるようになれば、その分の出費が浮くというわけです。

そして特別な日に、美味しいレストランに食べに行く――そうやってメリハリをつけて、貯蓄と楽しみの両方を叶えているのです。

◆5. フリマアプリやネットオークションへの出品

フリマアプリやネットオークションは、日常的に利用する人が増えていますが、「購入」ではなく、「出品」もしている人は、まだ大多数ではない様子。

1000万円を楽しく貯めている人は、「出品」も行っています。家にある不要なものをフリマアプリやネットオークションに出すと、部屋は片付き、ちょっとしたお小遣いにもなり、いいことづくめですね。

ただし、購入希望者とやりとりしたり、きれいに梱包して発送したりと手間はかかりますので、時間がある人にはよい趣味といえます。

◆6. プチアクセサリー作り

ビーズやコットンパールを使って、ネックレスやピアスなどを作っている人もいます。最近はさまざまな素材を安く売っているお店もあり、初心者向けにオンライン講座が開かれていることも。「試しに簡単なものにトライしたら、面白くてハマってしまった」という声も聞きます。

購入したジュエリーと自分で作ったプチアクセサリー……気分やシチュエーションによって使い分けるのもいいですね。

◆7. 語学の勉強

英語など、語学の勉強を趣味にしている人も増えています。語学の勉強代は、ほぼ0円から数十万円以上と実に幅広いもの。

1000万円を楽しく貯めている人は、ラジオなどの講座を活用し、テキスト代の数百円くらいでお手軽に学んでいる人も多い印象です。リラックス時に、動画や音声の英語ニュースを聞き流すようにしているという人も。まずは無料や低額で利用できて、スキルアップにつながる趣味もいいですよね。

今回は、1000万円以上貯蓄がある人に多い、セルフ系の趣味を7つお伝えしました。楽しみつつ、さらに節約や貯蓄につながったらうれしいもの。趣味の1つとして、検討してみてください。

文：西山 美紀（ファイナンシャルプランナー）

出版社に勤務し、編集・マーケティングに携わった後、フリーライターとして独立。女性誌やビジネス誌などで、貯蓄法や子育てにかかるお金の貯め方などをテーマに取材し、原稿・コラム執筆などを行っている。

